Пожар в школе под Одессой: учеников срочно эвакуировали

Происшествия

В среду, 15 января, в школе № 4 города Килия (на юге Одесской области) произошел пожар. Как сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко, загорелась электрощитовая, расположенная в пристройке к основному зданию учебного заведения.

«Возгорание произошло около 11:00. В настоящее время оно уже локализовано, пострадавших нет. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Администрация школы, отдела образования и работники горсовета, курирующие вопросы ЧС, на ситуацию отреагировали оперативно и эффективно. Дети были эвакуированы быстро и организовано. Учебный процесс в школе приостановлен до выяснения причин случившегося», — сообщил Бойченко.

Он отметил, что по факту происшествия будет проведено служебное расследование, а последствия устранены в максимально короткие сроки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 и серьезно пострадали еще 32 человека. К сожалению, и по прошествии 40 дней после ужасной трагедии обещания властей не были выполнены.

В деле о пожаре в Одессе фигурировали двое подозреваемых, в том числе завхоз колледжа. На днях Государственное бюро расследований назвало еще одного подозреваемого — бывшего главу областной службы по чрезвычайным ситуациям.

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