Жители столицы назвали претендентов на пост мэра, — социсследование

Политика

В начале 2020 года общественная организация «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» провела соцпрос жителей столицы на тему «Если бы выборы городского головы состоялись в ближайшее воскресенье».

Так, согласно полученным данным, рейтинг действующего мэра Виталия Кличко в начале 2020 года составил 31%, за ним следует бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать почти 20% киевлян. Далее идут Сергей Притула — 9,9% поддержки, Николай Томенко — 9,2%, Александр Попов — 7%, Александр Ткаченко — 6,4%, Дмитрий Гордон — 4%, Андрей Билецкий — 3,9%, Борислав Береза — 2,9%, Андрей Ильенко — 2,1% и Владимир Бондаренко — 2,3%

При рассмотрении кандидатов на пост мэра с учетом партийной поддержки в списке лидирует Виталий Кличко («УДАР») — 30%, за ним следует Андрей Пальчевский (сам.) — 16,4%, на третьем месте — Александр Ткаченко (СН) — 11,8%

Далее предвыборные симпатии киевлян распределились следующим образом: Сергей Притула («Голос») — 10,3%, Николай Томенко («Рідна країна») — 6,1%, Александр Попов («ОПЗЖ») — 6,1%, Дмитрий Гордон («Сила и честь») — 4,3%, Андрей Билецкий («Нацкорпус») — 3,8%, Андрей Ильенко («Свобода») — 3,1%, Владимир Бондаренко («Батьківщина») — 3%, Борислав Береза (сам.) — 2,7%

На начало года, 21% опрошенных киевлян еще не определились со своим выбором.

Также согласно соцопросу, по сравнению с рейтингом кандидатов на пост столичного градоначальника, обнародованным в ноябре 2019 года, изменилась узнаваемость кандидатов. Например, у телеведущего Андрея Пальчевского она выросла с 63% до 64,2%, а у действующего мэра Виталия Кличко снизилась на 2% (с 96 до 94%).

По мнению аналитиков, рост рейтинга Андрея Пальчевского связан, в первую очередь, с его медийной активностью.

«Основная причина в том, что он очень часто выступает на общеукраинских телеканалах… Он медийно очень активный», — отметил эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов.

Напомним, согласно полученных данных в результате ноябрьского соцопроса без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

«Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он, вообще сейчас является рекордным: если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху у 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%», — отметил директор Центра общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов.

Социологическое исследование провели в Киеве с 8 по 11 января 2020 года. В его рамках опросили 1,5 тысячи граждан Украины старше 18 лет, которые проживают в столице.



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