Деньги

3 декабря 2019 был наложен арест на имущество компании «Энергополь Украина», застройщика ЖК на Кондратюка (бывший «Министерский»). Решение было принято следственным судьей Голосеевского районного суда Киева Натальей Чередниченко в рамках уголовного производства и обнародовано в государственном реестре. Об этом написал председатель инициативной группы инвесторов ЖК «Министерский» Виталий Беспалый на своей странице в соцсети, сообщает ИА «Українські новини».

«Более полутора лет дом, в котором была приобретена квартира, не достраивается. Больше года директор компании-застройщика „Энергополь Украина“ Татьяна Семенкова врала нам, что все достроит, а сама выводила все деньги из компании. Когда мы поняли, что будет беда, мы обратились в правоохранительные органы и в суд с целью наложить арест на имущество компании до тех пор, пока не станет ясно, куда идут наши деньги», — написал председатель инициативной группы.

По мнению Беспалого, судья Голосеевского района Киева Чередниченко Наталья Петровна может быть причастна к коррупции: «Уже 10 декабря решение об аресте исчезает из реестра. 11 декабря мы позвонили в ГП «Информационные судебные системы» по номеру 044−207−35−59, где нам сообщили, «что публичный доступ к постановлению от 03.12.19 года ограничен Голосеевским районным судом, но в реестре оно есть».

По его словам, 30 декабря 2019 года в том же производстве, несмотря на наличие действующего ареста, она удовлетворяет ходатайство старшего следователя об оставлении без рассмотрения ходатайства об аресте имущества.

«Судья исправила уже существующее решение просто в государственном реестре», — заявил Беспалый.

Председатель инициативной группы подчеркнул, что по этому поводу инвесторы уже обратились к ГБР.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией, ведь 17 января нас ожидает еще один суд в Оболонском районе города Киева, и снова по вопросу о снятии ареста с имущества «Энергополь Украина», — пояснил он.

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