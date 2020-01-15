Украина

Крещение 2020: где купаться и святить воду в Киеве 19 января

Подходят к концу новогодне-рождественские праздники. Крещение, которое православные и грекокатолики отмечают 19 января, — последний в череде этого зимнего цикла. Традиционно в Киеве проведут обряд освящения воды и купания в Днепре.

Для желающих организовали это мероприятие возле Свято-Покровского храма УПЦ на Оболони (в 12:00) и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины (в 14:00). По установленным канонам осуществится и чин освящения воды.

В местах купания разместят цистерны с водой и будут присутствовать медработники, организуют праздничную торговлю.

В народе праздник Крещения называют еще Иордан или Богоявление, знаменующее принятие Иисусом Христом важнейшего христианского таинства крещения. Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

Столичные спасатели проведут специальный мастер-класс и научат желающих правильно купаться на Крещение. Профессиональный водолаз продемонстрирует, как безопасно погружаться в холодную воду. А медики дадут советы, сколько можно находиться в воде и кому следует воздержаться от моржевания. Мастер-класс запланирован в 10:00 в четверг, 16 января, по адресу улица Приречная, 5 (Оболонская набережная, напротив церкви).

В Гидропарке тоже готовятся к празднику. Там установят понтон на детском пляже, выстелив подход к воде синтетической дорожкой, разместят две автоцистерны с питьевой водой; откроют торговые точки (с чаем, кофе, кондитерскими изделиями); также установят четыре биотуалета, в том числе для лиц с особыми потребностями. Рядом с часовней (остров Предмостная слободка, 1) запланирована праздничная программа. Власти обещают уделить внимание охране общественного порядка и обеспечить дежурство медработников.

Основные правила купания: окунаться только в специально оборудованных местах (где есть медики и спасатели);

не нырять в холодную воду, если есть проблемы со здоровьем (болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, обострения хронических заболеваний, воспалительные процессы);

не купаться при температуре тела выше 37 градусов, при радикулитах и ревматизме, после инсультов и инфарктов;

перед купанием раздеваться постепенно, разогреваясь с помощью физических упражнений;

запрещается употреблять алкоголь, особенно до купания;

длительность пребывания в воде должна составлять не более 10−15 секунд;

после процедуры ныряния надо растереться полотенцем, одеться тепло и выпить горячего чая.

Кроме Оболонской набережной и Гидропарка, окунуться в воду можно:

в парке «Муромец» (там пройдет фестиваль «МоржиFest», начало в 11:00);

на озере Иорданском (после литургии и освящения воды гулянья в 11:00);

в казацком поселке «Мамаевой Слободы» (Отрадный, улица Донца, 2, начало в 10:00);

в парке «Феофания» (с утра до вечера);

возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом на Днепровской набережной;

на Русановской набережной;

на Трухановом острове;

в озерах Редькино и Тельбин;

в заливе Днепра в микрорайоне Корчеватое;

в Голосеевском парке возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря;

в парке «Киевская Русь».

Какую погоду прогнозируют в ближайшие дни и на Крещение, читайте здесь.

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