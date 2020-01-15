Спорт

Дело о зверском убийстве супруги бывшего голкипера сборной России по хоккею Максима Соколова под Санкт-Петербургом направлено в суд, сообщает 47news.

По данным следствия, 19 ударов ножом 45-летней Ирине Соколовой нанес ее собственный сын — 18-летний Максим (на фото), игравший вратарем в хоккейной команде СКА-1946. Также он не менее 20 раз ударил ножом своего 15-летнего брата Арсения, однако юноше удалось выжить. После этого Максим порезал себя и оказался в реанимации.

Экспертиза показала, что Максим Соколов-младший находился в невменяемом состоянии, когда совершал убийство. Следствие настаивает на применении к молодому человеку принудительного лечения. На данный момент Максим находится в психиатрической больнице.

Напомним, что 45-летнюю Ирину Соколову нашли с перерезанным горлом в доме в Ленинградской области в июне прошлого года. Рядом с ней лежал 18-летний сын Максим. Свидетелем расправы стал младший сын Арсений. После трагедии он привел в дом соседей и сначала сам считался подозреваемым по этому делу.

Максим Соколов-старший с супругой Ириной

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Фото ska.ru, Facebook



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