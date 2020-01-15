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Пожар в одесском колледже: суд арестовал завхоза
В среду, 15 января, к концу рабочего дня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения завхозу колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, в здании которого 4 декабря минувшего года произошел масштабный пожар с многочисленными жертвами.
Сторона обвинения в своем ходатайстве просила суд отправить 66-летнюю Татьяну Фомич под домашний арест. Аргументирует это прокуратура тем, что завхоз обвиняется в служебной халатности, приведшей к нарушению правил пожарной безопасности и гибели людей (16 человек погибли и 32 серьезно пострадали).
Выступивший в процессе прокурор также заявил, что завхоз может влиять на свидетелей и мешать следствию, настаивал на том, что после вынесения судебного вердикта она обязана носить электронный браслет.
Адвокат высказала несогласие с ходатайством прокуратуры, ссылаясь на представленные следствию положительные характеристики подсудимой. Просила не избирать подзащитной меру пресечения.
Защитница завхоза также акцентировала на том, что за пожарную безопасность в колледже официально отвечает его сотрудник Алексей Коваль.
Сама же Татьяна Фомич рассказала, что работает в этом учебном заведении 36 лет, сначала лаборантом, а последние полтора десятка лет — заведующей учебным корпусом. (Прокуроры еще и допустили ошибку, назвав Фомич директором колледжа.)
Рассмотрев ходатайство, следственный судья Владимир Чаплицкий частично его удовлетворил. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 06:00.
Это решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в деле о пожаре в одесском колледже фигурируют три подозреваемых — директор учебного заведения, его завхоз, а также экс-глава регионального главка ГСЧС. Двоим из них — директору и завхозу — уже избрана мера пресечения.
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