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Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на Кубке мира
В четверг, 16 января, на Chiemgau-Arena в немецком Рупольдинге (баварский городок с населением 6 тысяч человек) мужской спринтерской гонкой на 10 км продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону.
В составе украинской команды среди 111 участников на дистанцию выйдут вице-чемпион «Рождественской гонки» Дмитрий Пидручный, у которого недавно родился сын (6-й стартовый номер), Артем Прима (25-й), Антон Дудченко (39-й), Сергей Семенов (65-й) и Богдан Цымбал (103-й).
Онлайн-видеотрансляцию мужского спринта смотрите 16 января (в 15:30) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч ТВ».
Напомним, что в рамках пятого этапа Кубка мира еще запланированы женская (17 января в 15:30) и мужская (18 января в 15:15) эстафеты, а также две гонки преследования (у женщин — 19 января в 13:15, у мужчин — 19 января в 15:30).
По итогам четырех этапов Кубка мира лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занимает в общем зачете 19-е место, Артем Прима — 33-е, Антон Дудченко — 44-е, а Руслан Ткаленко — 75-е. Топ-тройку общего зачета сформировали француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Тингнес Бе, у которого несколько дней назад родился сын Густав, а также еще один представитель Франции Симон Дистье.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в женском спринте в Рупольдинге лучшая из украинок Юлия Джима заняла 29-е место.
Фото biathlon.com.ua
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