Под Полтавой многодетная мать жестоко расправилась с новорожденным ребенком: подробности трагедии

Происшествия

Сотрудники Семеновского райотдела полиции Полтавской области установили личность женщины, которая родила и выбросила младенца в сливную яму свинофермы. Детоубийцей оказалась замужняя 39-летняя мать трех детей, жительница села Оболонь, где и случилась трагедия. Медики подтвердили, что несколько дней тому назад у нее произошли естественные роды. Похожий случай произошел в Николаеве. Там мать четырех детей выбросила новорожденного мальчика на помойку.

— Подозреваемая в совершении преступления дает признательные показания, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Четвертую беременность она скрывала, в женской консультации не наблюдалась. Даже дома о ее положении никто не подозревал. Родила самостоятельно здоровую доношенную девочку весом 3,500 килограмма и бросила ее в бетонный колодец сливной ямы возле свинофермы, который на тот момент был пустым. Свой поступок объяснила тем, что ей с мужем было бы сложно поднимать на ноги четвертого ребенка.

Труп новорожденной девочки обнаружил местный житель. За умышленное убийство ребенка многодетная мать пойдет под суд. Ей грозит наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в ночь на среду, 15 января, в Соломенском районе Киева в мусорном контейнере обнаружили мертвого младенца.

Ранее в Одесской области суд приговорил к двум годам лишения свободы за убийство новорожденного ребенка 41-летнюю жительницу села Перелеты.

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