16 января 2020

Сегодня у всех, кто имеет хотя бы самое небольшое отношение к ледовым площадкам, необычный праздник. Наверняка большинство из тех, кто выйдет на самодельные катки в маленьких городах и селах, а также на большие и красочные катки, профессионально залитые на центральных площадях европейских столиц и парков, а также на профессиональные спортивные арены Северной Америки, на которых проводятся официальные соревнования по хоккею, конькобежному спорту или фигурному катанию, даже не догадываются о существовании такого праздника. Однако, несмотря на это, в мире его отмечают уже достаточно давно. И называется он Днем ледовара.

Да-да, именно День ледовара, отмечаемый 16 января, внесён в международные календари как праздник тех, кто варит лёд для занятий спортом. Кстати, если залитие площадок для зимних катаний на коньках или на санках практиковалось в разных странах уже много веков (вспомним хотя бы картины голландских художников с людьми, катающимися на замёрзших каналах и площадях), то профессиональная заливка спортивных арен качественным льдом начала практиковаться относительно недавно. Только в 1950-м году площадки начали заливать льдом, а затем полировать его специальными комбайнами (ресурфейсерами), изобретенными братьями Замбони.

Эти два талантливых парня из американского штата Юта, обучившихся на автомехаников и увлекшихся созданием холодильного оборудования, переехали в Лос-Анджелес и уже там создали предприятие по изготовлению чудо-комбайнов для заливки и шлифовки льда. За каких-то 15 минут одному человеку с помощью такой техники удавалось делать то, с чем раньше с трудом справлялась большая бригада рабочих, трудившаяся над этим часами. Олимпийские Игры 1960 года стали настоящим триумфом для ледоварной техники производства компании Frank J. Zamboni&Co. А имя старшего из братьев — Фрэнка Замбони и вовсе было навечно внесено в Зал славы мирового фигурного катания.

Более того, именно в день рождения Фрэнка Замбони — 16 января — со временем решено было отмечать международный День ледовара. Так что, выходя сегодня на лёд для занятий фигурным катанием или хоккеем, не забудьте помянуть добрым словом старину Фрэнка, постаравшегося создать для вас условия, способные дарить радость катания на коньках в цивилизованных условиях. Ну, во всяком случае в условиях куда более комфортных, чем в тех, о которых шла речь в старом советском анекдоте:

- Знаете, почему мы всегда становились чемпионами мира по хоккею и фигурному катанию? Потому что у нас этот лёд зимой был везде — на всех дорожках и тротуарах! Пока доберёшься на работу или в школу — считай, тренировку отпахал с полной выкладкой…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.