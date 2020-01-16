23.94 / 24.17 26.56 / 26.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинец Михайлюк установил личный рекорд в НБА и швырнул «трешку» со своей половины площадки (видео)

9:57 16 января 2020 49
Святослав Михайлюк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бенефисом баскетболиста сборной Украины Святослава Михайлюка стал матч регулярного чемпионата НБА, в котором его «Детройт Пистонс» победил на выезде «Бостон Селтикс» — 116:103. 22-летний уроженец Черкасс не только установил личный рекорд результативности в лиге (21 очко и пять результативных передач), но и шокировал трибуны шикарным броском со своей половины площадки.

За считанные секунды до конца третьей четверти центровой «Детройта» Андре Драммонд снял подбор на своем щите и отпасовал на стоявшего в трех-четырех метрах от центральной линии площадки Михайлюка. Тот успел выпустить мяч в сторону кольца за доли секунды до окончания четверти и был точен, увеличив преимущество своей команды в счете до 9 очков.

В заключительной четверти «Детройт» нарастил преимущество и в итоге выиграл матч с разницей в 13 очков. Михайлюк в победной встрече забросил 6 из 9 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых, отдал 5 передач и совершил 1 подбор за 29 минут на площадке. Лучший матч в карьере!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Святослав Михайлюк сменил клуб в НБА.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Здание кабмина

"Компромат" на Гончарука: в сети появилась вторая часть прослушки в Кабмине

Трудовое рабство

Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер