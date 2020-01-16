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Украинец Михайлюк установил личный рекорд в НБА и швырнул «трешку» со своей половины площадки (видео)
Бенефисом баскетболиста сборной Украины Святослава Михайлюка стал матч регулярного чемпионата НБА, в котором его «Детройт Пистонс» победил на выезде «Бостон Селтикс» — 116:103. 22-летний уроженец Черкасс не только установил личный рекорд результативности в лиге (21 очко и пять результативных передач), но и шокировал трибуны шикарным броском со своей половины площадки.
За считанные секунды до конца третьей четверти центровой «Детройта» Андре Драммонд снял подбор на своем щите и отпасовал на стоявшего в трех-четырех метрах от центральной линии площадки Михайлюка. Тот успел выпустить мяч в сторону кольца за доли секунды до окончания четверти и был точен, увеличив преимущество своей команды в счете до 9 очков.
В заключительной четверти «Детройт» нарастил преимущество и в итоге выиграл матч с разницей в 13 очков. Михайлюк в победной встрече забросил 6 из 9 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых, отдал 5 передач и совершил 1 подбор за 29 минут на площадке. Лучший матч в карьере!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Святослав Михайлюк сменил клуб в НБА.
Фото Getty Images
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