Мир

В среду, 15 января, в ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны. Речь идет как минимум о семи поправках, часть из которых приведет к изменению политического устройства российского государства. Сразу после выступления Путина правительство во главе с Дмитрием Медведевым неожиданно объявило об отставке. Причем, как утверждают многие российские источники, это решение стало неприятным сюрпризом для большинства членов кабинета. Их срочно вызвали на заседание, едва они успели покинуть Манеж, где слушали послание президента.

Практически все западные политологи, являющиеся экспертами по России, заявляют теперь о том, что Путин взялся решать так называемую «проблему 2024 года». Напомним, что это год проведения очередных президентских выборов в России. Согласно действующей конституции, Путин не имеет права снова баллотироваться в президенты. Ему нужна перезагрузка власти. В России и во всем мире много рассуждали о том, какой путь изберет Владимир Владимирович. Еще неделю назад большинство экспертов склонялось к тому, что Путин наметил для себя пост главы Союзного государства России и Белоруссии. Именно поэтому на протяжении всего 2019 года он давил на президента Беларуси Александра Лукашенко, стремясь склонить того, по сути, к слиянию двух стран.

Однако сопротивление Лукашенко оказалось серьезным. Стало очевидно, что Путину не удастся создать даже видимость добровольной интеграции, а это было для хозяина Кремля крайне важно. Поэтому он приступил к реализации запасных вариантов. «ФАКТЫ» подготовили обзор основных западных изданий, которые взялись анализировать то, какой путь выбрал Путин, чтобы сохранить власть в своих руках.

The New York Times считает, что российский лидер, следуя своему стилю, запутал всех и вся предложенными поправками к Конституции. «Путин вообще не пролил свет на свои планы. Вместо этого он открыл ящик Пандоры, полный возможных вариантов. Возникшая неопределенность выводит российскую политическую элиту из равновесия, помогая Путину не стать хромой уткой, а остаться стержнем, вокруг которого вращается вся страна», — пишет американское издание.

Даем пояснение: хромой уткой в США принято называть президента страны в последний год его правления. Вся его деятельность в этот период направлена на собственное переизбрание на второй срок либо на поддержку предполагаемого кандидата от своей партии.

Издание приводит мнение директора Института России при Королевском колледже в Лондоне профессора Сэма Грина. Он считает, что сейчас никто не может с уверенностью сказать, к чему приведет запущенный Путиным процесс. «Задано очень много вопросов, а ответов на них не получено. Как на практике будут назначаться премьер-министры, каковы будут отношения между президентом и Советом Федерации, губернаторами, какой будет роль Госсовета и его состав?.. В каком-то смысле это может быть попытка отвлечь внимание от персоны самого Путина и сконцентрировать всех на решении более насущных властных вопросов. Но я не уверен, что это удастся, потому что все равно все будут примерять роль этой конкретной властной рубашки на Владимира Путина… Мы предполагали, что в России будут искать новую формацию власти, которая позволит и овцам остаться целыми, и волкам быть сытыми. У власти есть потребность сохранить роль нынешнего президента, а Конституция делает это невозможным. И это означает хоть какие-то изменения», — заявил Грин.

BBC приводит мнение Тони Брентона, который с 2004-го по 2008 год был послом Великобритании в России. «Конечно, у Путина есть проблемы. Экономические меры очень сильно подорвали популярность его правительства. Есть у него и личная проблема, связанная с тем, что будет после 2024 года, когда закончится его президентский срок. И то, что мы сейчас наблюдаем, по моему мнению, является показателем того, что Путин начал решать эти проблемы. Те заявления, которые он делает, свидетельствуют, что он отдает часть полномочий парламенту и Госсовету. При этом я уверен, что Путин хочет себе роль, которая дает ему контроль над своей собственной политической судьбой. Ведь одна из его попыток — создать союзное государство с Беларусью — кажется, за последние несколько недель начала разваливаться», — заявил Брентон.

Wall Street Journal отмечает, что последние 10 лет «Путин пытался продать россиянам образ стабильности». Однако ослабление российской экономики, ухудшение уровня жизни в стране, давление, оказываемое западными санкциями, нанесли тяжелый удар по этой стратегии. Путин решил, что нужна встряска. И он ее устроил. Отставка правительства Медведева — это крупнейшее политическое внутриполитическое потрясение в стране с 2012 года, когда Путин вернул себе президентское кресло.

The Financial Times утверждает, что Путин «не планирует отдавать власть». Ни о каком преемнике речь не идет. И все недавние размышления о том, кого Путин готовит себе на смену, оказались пустым звуком. А ведь назывались десятки кандидатур: «Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Козак, бывший телохранитель Путина Алексей Дюмин, дочери Путина Мария и Екатерина, недавно несколько раз появлявшиеся на телевидении под псевдонимами».

Французская газета Le Monde пишет: «Путин еще не решил, останется ли он премьер-министром или возглавит Госсовет, но это открывает путь к обоим вариантам. Объявленное усиление Госсовета, органа до сих пор малоизвестного, привлекает к себе много внимания и напоминает о варианте, избранном в Казахстане Нурсултаном Назарбаевым, который ушел в отставку с поста президента в 2019 году, но сохраняет центральную роль на политической сцене в качестве главы Совета национальной безопасности…»

Как показалось «ФАКТАМ», наиболее полный анализ плана Путина дал немецкий политолог Фабиан Буркхардт, представляющий берлинский фонд «Наука и политика», в своем интервью «Немецкой волне» (DW).

«Произошли два события: обращение Путина к Федеральному собранию и заявление о том, что правительство РФ уходит в отставку. Оба эти события — неожиданные. Сначала стоит сказать об изменениях в Конституцию. Дискуссия о том, что полномочия Путина перейдут к другому органу власти, длится уже не один год. Путин в своем выступлении обозначил это по пунктам. Что же до второго события, то последнее правительство Дмитрия Медведева было сформировано только в 2018 году, и можно было предположить, что оно будет работать с Путиным еще большую часть срока его полномочий. В этом неожиданность отставки кабинета Медведева…» — заявил политолог.

Буркхардт уверен, что Дмитрия Медведева в новом составе правительства уже не будет, а вот сохранят ли свои посты ключевые фигуры, это пока вопрос. Сергей Шойгу занял пост министра обороны относительно недавно — в 2012 году. Претензий к нему со стороны хозяина Кремля нет. Скорее всего, Шойгу останется на этом посту. А вот относительно министра иностранных дел Сергея Лаврова такой уверенности нет. Он руководит МИД РФ с 2004 года. Но не это главное. Лавров уже немолод. Да, у него огромный опыт и определенный вес на международной арене, однако Путин может решить, что появление нового лица на этом важном посту сыграет положительную роль для Москвы.

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Говоря о предложенных Путиным поправках к Конституции, немецкий политолог заявил: «Их нужно интерпретировать в контексте так называемого „транзита власти“ Путина, поскольку в соответствии с Конституцией он больше не может участвовать в следующих президентских выборах. Я бы сказал, что кое-что прояснилось, но по-прежнему остается много вопросов. Ясно стало то, что часть полномочий президента будет перераспределена между другими государственными органами — часть их перейдет к Госдуме, часть — к Совету Федераций. Что касается правительства, то изменений практически не произошло. Говорилось об усилении контроля над судами, была также упомянута необходимость укрепления роли Государственного совета — по крайней мере в Конституции. Многие интерпретируют этот пункт как признак подготовки Путиным новой должности для себя после ухода с поста президента. Лично мне это кажется маловероятным — скорее, это связано с отставкой Медведева или новым постом для него. Поскольку Путин сейчас по казахстанскому сценарию, как и Назарбаев, является председателем Совета безопасности, все полномочия, касающиеся военной сферы и обеспечения безопасности, как и в случае с Назарбаевым, находятся у него в руках, а если бы он стал председателем Госсовета, он бы их лишился. В соответствии с тем, как все это выглядело в обращении к Федеральному собранию, речь действительно идет об укреплении регионов и о губернаторах, а не о создании новой формы Политбюро. Совет безопасности в настоящее время является самым мощным органом в России: тем, кто входит в его состав, вне зависимости от функций, принадлежат ключевые функции в государстве. Поэтому, я думаю, что в следующем году будет интересно посмотреть, что произойдет с Советом безопасности… Теперь все выглядит так, что готовятся внутриполитические изменения, которые позволят Путину остаться у власти, но это не означает, что в долгосрочной перспективе ослабнет давление на Минск на фоне требований углубленной интеграции. Тем не менее сейчас сценарий с Союзным государством выглядит менее вероятным, чем еще неделю назад».

Немецкий политолог подчеркивает: план Путина направлен исключительно на внутриполитические изменения в России. Внешняя политика Кремля из-за этого вряд ли станет другой. «Путин останется у власти и дальше, но, вероятно, на другой должности. Это сулит в значительной степени продолжение того же внешнеполитического курса», — подчеркнул Фабиан Буркхардт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

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