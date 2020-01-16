Пророческие сны и безответная любовь: чем опасна Венера в знаке Рыб

Стиль жизни

В середине января Венера вошла в знак Рыб, где будет находиться три недели — до 7 февраля 2020 года. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее она раскрыла тайну Меган Маркл и принца Гарри, решивших сложить с себя королевские полномочия.

— Для Венеры Рыбы — знак экзальтации, — говорит Валентина Виттрок, — а это значит, что в нем планете очень хорошо и комфортно, и она начинает проявлять лучшие свои качества, а заодно и вызывать их в людях. Венера в знаке Рыб делает нас чувствительными и тонко чувствующими, что далеко не одно и то же. С одной стороны, мы легко отзываемся на эмоции других людей — плачем и смеемся вместе с ними, становимся отзывчивыми и стараемся помогать кому можем и чем можем. С другой, начинаем понимать искусство: можно сказать, что наша душа в такие времена будто настраивается на прекрасное — внутренний трепет, а иногда и слезы у нас начинают вызывать музыка, поэзия или живопись, на которые мы в иные времена, возможно, и не обратили бы внимания или, во всяком случае, не отреагировали бы на них так сильно.

— Поскольку Венера отвечает за любовь, такое ее положение должно влиять и на нашу личную жизнь?

— В это время мы действительно становимся влюбчивыми, иногда даже чересчур, но одновременно переменчивыми и склонными к изменам. Возможно, так происходит потому, что большого количества наших чувств для одного человека слишком много, вот и ищем для них еще кого-то. Увы, предыдущие отношения в таких случаях разрушаются. К тому же в такие периоды мы склонны выбирать людей, которые не отвечают взаимностью, но при этом пользуются нашей симпатией, зачастую с корыстной целью.

— У нынешнего пребывания Венеры в знаке Рыб есть какие-то особенности?

— В это время там также находится Нептун и Черная Луна. Первый может «замылить» глаза даже самому опытному и скушенному в науке любви человеку, создав иллюзию настоящих чувств, а вторая старается опорочить все, к чему так или иначе «прикасается». В результате чувства, вспыхнувшие в течение этих трех недель, будут похожи на действия фокусника, который достает из шляпы кроликов, которые потом превращаются в голубей и улетают. Мы будем понимать, что нас обманывают, но это тот случай, который когда-то описал поэт — «я сам обманываться рад».

Испытывая острое желание делать добро во что бы то ни стало, мы начнем сочувствовать окружающим нас людям и стараться помогать им по мере возможности, но этим, скорее всего, воспользуются не те, кто нуждается в нашем сочувствии и содействии, а мошенники. Так что мой совет: ваша благотворительность должна распространяться только на тех, кого вы хорошо знаете. Помощь незнакомым людям — если, конечно, вы не хотите стать жертвой обмана — лучше отложить.

Особого внимания заслуживает и переменчивость настроения, которая будет наблюдаться в это время. Оно, как маятник, может раскачиваться от эйфории к отчаянию и обратно. Возможности, зачастую скромные, будут противоречить желаниям, депрессия — подталкивать к большим тратам, мы будем испытывать беспокойство — как по поводу, так и без повода — и разочаровываться в людях и отношениях с ними. В этот период также могут активизироваться глубинные эзотерические способности, о которых сам человек в течение своей жизни и не подозревал, например дар целительства или ясновидения, а интуиция начнет подсказывать, как себя вести. Возможны пророческие сны, из которых будет понятно, как нужно — или как не нужно — поступить в той или иной ситуации. Возможно, сон предостережет от опасности, поэтому нужно запоминать и анализировать все, что приснится. Особенно это касается Крещенской ночи. Нужно также прислушиваться к знакам, которые будут посылать нам высшие силы — то ли судьба, то ли Вселенная.

— Что еще можно делать в это время?

— Венера в знаке Рыб — хороший период для дизайнеров и стилистов всех мастей, поэтому наступившее время идеально подходит для ремонта в квартире и смены имиджа. Всем нам не чуждо будет чувство прекрасного, а идеи, которые придут в голову в это время даже тем из нас, кто никогда не изучал дизайн и не практиковался в нем, окажутся весьма интересными. Тем, кто начнет заново обустраивать свое жилище, удастся самостоятельно создать интерьер, который сделает честь любому журналу или сайту соответствующей тематики. Что касается создания нового имиджа, то тут неважно, будете вы действовать самостоятельно или обратитесь к помощи профессионалов, главное, чтобы результат оправдал вложенные усилия — в это время он обещает быть потрясающим.

В период, когда Венера находится в знаке Рыб, также рекомендуется покупать мебель и произведения искусства, которые украсят как новый, так и старый интерьер. Кстати, если у вас еще нет собственного жилья, то в это время можно приобретать движимое и недвижимое имущество — дома, квартиры и автомобили, а заодно предметы гардероба и ювелирные украшения. Все купленное в это время окажется на редкость удачным и будет служить хозяину верой и правдой долгие годы.

Желательно также проводить манипуляции со внешностью — делать серьезные косметические процедуры вплоть до косметических операций и ухаживать за кожей лица и тела — результат окажется мгновенным и положительным.

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