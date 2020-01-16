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Дело бизнесмена Дыминского о ДТП передали в СБУ: что об этом известно
Уголовное дело владельца футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского будет расследовать Служба безопасности Украины.
Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на материалы суда, в декабре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела. Уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП со смертельным исходом передано в Главное следственное управление СБУ.
До этого расследованием занимались сотрудники Нацполиции Львовской области. Причины таких изменения не указаны.
Напомним, бизнесмен, владелец ФК «Карпаты» Петр Дыминский, в 2017 году стал участником смертельного ДТП. На трассе Львов-Краковец произошло столкновение Mercedes-Benz Дыминского с Opel-Astra под управлением женщины, которая скончалась от полученных травм.
В Украине Дыминский объявлен в розыск, так как покинул страну сразу после аварии в августе 2017. Но бизнесмен свободно передвигается по миру. Он был замечен на подготовительных сборах своей команды в Турции и на футболе в Польше.
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