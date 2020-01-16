Путин утвердил Мишустина на должности премьер-министра России

Мир

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьер-министра РФ. Им стал Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы РФ.

Указ был подписан сразу же после того, как Госдума РФ дала согласие на назначение Мишустина.

Предшественнику Мишустина Дмитрию Медведеву также подыскали должность. Экс-премьер займет пост замглавы Совета безопасности РФ.

Напомним, 15 января было отправлено в отставку правительство России. Путин предложил кандидатуру нового премьер-министра и пообещал, что некоторые главы министерств сохранят свои должности.

Михаилу Мишустину 53 года. Последние 10 лет он возглавлял российскую налоговую службу. До этого работал в агентстве по управлению особыми экономическими зонами. Мишустин внесен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец» из-за незаконного посещения Крыма и поддержанной аннексии полуострова.

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