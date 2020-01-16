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Как будут по-новому увольнять сотрудников и что нужно об этом знать

Уже в ближайшее время в Украине могут существенно измениться правила взаимоотношений между работодателем и наемным работникам. В парламенте зарегистрирован правительственный проект Закона «О труде» № 2708. Миллионам украинцев придется привыкать к изменениям в трудовом законодательстве. В частности, предлагается кардинально изменить условия трудоустройства. Как сообщали «ФАКТЫ» в предыдущей статье, законопроектом предусмотрено введение семи разновидностей трудовых договоров, которые будут заключаться между работодателем и работником. Но не менее важными являются условия расторжения таких договоров и процедура увольнения людей.

«Работодатель сможет навязать соглашение, которое ухудшает статус работника»

О том, как законодатели предлагают регулировать трудовые отношения, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

— Какова будет процедура расторжения трудового договора?

— В законопроекте № 2708 не предусмотрена процедура увольнения работника, а основания для увольнения сформулированы лишь в общих чертах. Устанавливаются лишь точные сроки предупреждения работников об увольнении по инициативе работодателя. Следует отметить, что сроки предупреждения зависят от периода работы в организации:

* не менее чем за 15 дней, если сумма периодов работы сотрудника составляет не более 6 месяцев;

* не менее чем за 30 дней, если сумма периодов работы составляет более 6 месяцев;

* не менее чем за 60 дней, если сумма периодов работы составляет более пяти лет;

* не менее чем за 90 дней, если сумма периодов работы сотрудника у этого работодателя составляет более 10 лет.

Стороны трудовых отношений могут по договоренности определять денежный эквивалент замены за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

Расторжение трудовых отношений не предусматривает издания соответствующего приказа или распоряжения, что регулируется действующим КЗоТом. При этом в статье 31 оформлять прекращение трудового договора предлагается путем заключения дополнительного соглашения! Но проект № 2708 не регламентирует в полной мере юридических последствий в случае отказа работника заключить такое соглашение. Как мне кажется, такой отказ в этом случае можно считать лишь нарушением трудового законодательства и все.

— Чем отличаются процедуры заключения и расторжения договора в зависимости от его видов?

— Проект № 2708 регламентирует единую процедуру заключения трудового договора между субъектами трудовых отношений, независимо от вида трудового договора. По крайней мере об этом можно судить таким образом. Так, ч. 1 ст. 25 «Заключение трудового договора» гласит, что трудовой договор заключается в письменной форме на государственном языке в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон договора). При этом по согласованию сторон количество экземпляров трудового договора может быть больше, а трудовой договор может быть переведен на другой язык. Часть 2 ст. 25 гласит, что трудовой договор считается заключенным с момента его подписания сторонами. А ч. 4 ст. 25 вводит электронный вид трудового договора с применением электронной подписи с помощью информационно-телекоммуникационных систем. В этом случае трудовой договор считается заключенным в письменной форме.

Следует отметить, что работодатель, независимо от видов трудового договора, сможет навязать соглашение, которое ухудшает статус работника. При этом некоторые важные условия, например продолжительность перерывов, прописываются тоже в договорном порядке.

Аналогичным образом можно трактовать и новеллы законопроекта относительно увольнения, что не зависят от вида трудового договора. Основание для увольнения одно — желание работодателя. За виновные действия можно уволить, если работник нарушит условия трудового договора дважды за полгода. Внедрение подобных «норм» в правовое поле при упразднении обязательного предоставления объяснений сделает и без того бесправных работников еще более уязвимыми.

«Главная тенденция реформы трудового законодательства — убийство мотивации к труду»

— Что нужно знать работникам, чтобы защитить свои права? Какие есть юридические нюансы при заключении трудового договора?

— Пока законопроект № 2708 не вступил в свою законную силу, нужно помнить, что главной социальной ценностью в Украине является человек. Работники должны осознавать, что знание законов защищает от нарушения их трудовых прав. На игнорирование закона должны реагировать соответствующие органы и общественные организации, которые помогут разрешить возникшие трудовые споры и конфликты. И, кстати, профсоюзы никто еще не отменял. По крайней мере, пока. Только лишь осознание работником себя как полноценного субъекта трудовых отношений дает уверенность в их стабильности и в завтрашнем дне.

— Чьи интересы в большей степени защищает введение нового порядка трудовых договоров — работника или работодателя?

— В парламенте обещали представить гражданам либеральный законопроект. В принципе данный проект закона сужает права работников. Отдельные положения прямо нарушают ст. 22 Конституции Украины, которая четко регламентирует, что при принятии нового законодательства не допускается сужение прав и свобод человека и гражданина.

В результате можно констатировать, что главная тенденция реформы трудового законодательства — убийство мотивации к труду, а значит, и откат всей экономики к очень низким показателям. Если хорошие парни — работодатели, этого не понимают, то столкнутся с дефицитом трудового капитала, то есть рабочей силы. Можно привести в пример Швецию, Норвегию, где почему-то усвоили, насколько важна мотивация к труду для экономики в целом.

Стоит напомнить, что, согласно предлагаемым правительством новшествам в трудовом законодательстве, работодатель сможет уволить любого сотрудника по своему желанию, с формулировкой «в связи с утратой доверия», или за невыполнение распоряжений, не входящих в трудовые обязанности работника.

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