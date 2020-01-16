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Деньги

Доллар снова подскочил: НБУ поднял курс американской валюты выше 24 гривен

16:59 16 января 2020 253
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

Курс доллара в Украине резко повысился. Национальный банк поднял официальный курс на 17 января до 24,0923 грн/доллар. В течение рабочего дня 16 января действовал курс НБУ 23,9821 UAH/USD.

В 2019 году официальный курс доллара постепенно снижался и достиг минимума 26 декабря. После этого началось возвратное движение.

график

Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», соглашаются, что на курс очень сильно повлияло размещение Министерством финансов гривневых облигаций внутреннего государственного займа. Что дальше будет с соотношением гривня/доллар, аналитики прогнозировать затрудняются. Многие эксперты все же надеются, что обойдется без резкой девальвации гривни.

Сколько на самом деле должна стоить украинская валюта, есть разные мнения. Авторы «Индекса Биг-Мака» считают, что гривня в январе 2020 года была недооценена на 58,1%. Сравнивая цены на «Биг-Мак» в Украине (57 грн) и США (5,67 доллара), аналитики из The Economist пришли к выводу, что реальный обменный курс должен быть на уровне 10,05 UAH/USD.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал свой официальный комментарий о курсе гривни и о текущей инфляции. НБУ говорит, что удалось замедлить рост цен, причем эффективнее, чем предполагалось в прогнозах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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