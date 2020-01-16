Доллар снова подскочил: НБУ поднял курс американской валюты выше 24 гривен

Деньги

Курс доллара в Украине резко повысился. Национальный банк поднял официальный курс на 17 января до 24,0923 грн/доллар. В течение рабочего дня 16 января действовал курс НБУ 23,9821 UAH/USD.

В 2019 году официальный курс доллара постепенно снижался и достиг минимума 26 декабря. После этого началось возвратное движение.

Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», соглашаются, что на курс очень сильно повлияло размещение Министерством финансов гривневых облигаций внутреннего государственного займа. Что дальше будет с соотношением гривня/доллар, аналитики прогнозировать затрудняются. Многие эксперты все же надеются, что обойдется без резкой девальвации гривни.

Сколько на самом деле должна стоить украинская валюта, есть разные мнения. Авторы «Индекса Биг-Мака» считают, что гривня в январе 2020 года была недооценена на 58,1%. Сравнивая цены на «Биг-Мак» в Украине (57 грн) и США (5,67 доллара), аналитики из The Economist пришли к выводу, что реальный обменный курс должен быть на уровне 10,05 UAH/USD.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал свой официальный комментарий о курсе гривни и о текущей инфляции. НБУ говорит, что удалось замедлить рост цен, причем эффективнее, чем предполагалось в прогнозах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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