Квадратные носы и туфли Мэри Джейн: названа самая модная обувь сезона (фото)

Стиль жизни

Начало 2020 года заставило многих стилистов и фэшн-экспертов вновь заговорить о модных трендах в одежде, аксессуарах и обуви. Особенно актуальной эта тема стала накануне мировых показов на Неделях моды, которые продемонстрируют, что будет в почете зимой и весной 2020−2021 годов.

— Модные тренды меняются достаточно быстро, — рассказала в интервью «ФАКТАМ» известный украинский фэшн-эксперт, автор программ о моде Светлана Лищинская. — Собственно, это и в интересах модной индустрии, которой надо не сбавлять обороты в производстве товаров. Даже несмотря на то, что сейчас становится популярным термин «разумное потребление», когда покупатель желает приобрести качественную вещь, которая прослужит ему несколько сезонов. (Ранее Светлана Лищинская рассказала о самых модных вещах зимнего гардероба 2020.)

Кстати, не так давно известный трендсеттер, живущая в Нью-Йорке Ли Эделькорт и вовсе предсказала переворот в мире моды и закрытие многих производств. Правда, все это лишь прогнозы на ближайшее десятилетие. А тем временем мода по-прежнему задает тренды.

— Мода на какие вещи меняется чаще всего?

— На обувь. Редко, когда кто-то ходит целый сезон в одной и той же паре. Дизайнеры это понимают и подбрасывают новые идеи, которые тут же подхватываются производителями, и вот уже новая обувь красуется на прилавке.

— О какой обуви в этом году стоит забыть навсегда?

— Я не была бы такой категоричной, заявляя, что какая-то из ваших любимых пар окончательно вышла из моды. Но рекомендую все же отложить подальше ботфорты. Эта модель сапог уже не актуальна в новом сезоне. Правда, велика вероятность того, что ботфорты вновь когда-то к нам вернутся.

— Какую модель сапог сейчас стоит выбрать?

— На пике популярности высокие сапоги-трубы, голенища которых доходят до коленей. Но никак не выше! Такие сапоги должны быть свободны по ноге, не иметь застежек или молний. Их делают из плотной кожи, которая прекрасно держит форму. Самая модная модель — на толстом каблуке не выше семи сантиметров. Носок — квадратный, как это было модно в 90-е годы. Что касается цвета, то актуальны классический черный, серый и бежевый. Никаких дополнительных аксессуаров в виде замочков, хлястиков, страз и шипов эти сапоги не должны иметь. Такие сапоги самодостаточны и изысканны в своей простоте.

— С какой одеждой их лучше сочетать?

— В этом смысле сапоги с высоким голенищем — универсальны. Их можно носить с брюками из тонкой шерсти, заправив вовнутрь и модными шортами-бермудами. Кстати, эта модель обуви будет актуальна не только в холодное время года, но даже летом! Под короткие шорты или с легким платьем с цветочным принтом. Высокие сапоги прекрасно сочетаются с юбкой. Надо учитывать лишь небольшую деталь — ее длина должна быть вровень с высотой голенища или немного его накрывать. Но, ни в коем случае, не оставлять полоску ноги — это будет смотреться неаккуратно.

— Какая обувь может составить конкуренцию таким сапогам?

— Конечно, только ботильоны. Они, как и в минувшем сезоне, остаются на пике популярности. Ботильоны или ботинки — идеальная обувь для межсезонья, когда земля еще недостаточно прогрелась для того, чтобы носить туфли. В отличие от сапог с высоким голенищем, подбирая такую пару, можно поэкспериментировать. Например, с цветом. Купить модель из желтой, зеленой, голубой и белой кожи. Актуально будут смотреться ботильоны, украшенные цепью или пряжками. Особенно, если речь идет о моделях на толстой платформе. Классический цвет для таких ботинок — черный. Они могут быть на шнуровке или с эластичной резинкой по бокам. Кстати, модели с резинкой отлично подойдут тем, у кого не очень узкая лодыжка — они зрительно «вытягивают» ноги.

— Под какую одежду носить ботильоны?

— Лучше всего они смотрятся с брюками, особенно джинсами. В этом сезоне уже не актуальны узкие модели с низкой талией. Поэтому выбираем джинсы-бананы или просто широкие с высокой талией и смело надеваем с любой моделью ботильонов. В качестве верхней одежды прекрасно подойдет пальто-шинель длина которого доходит до лодыжки.

— В осеннем сезоне все «сходили с ума» по казакам!

— Их пик популярности уже прошел. Казаки или ковбойские сапоги еще остаются в коллекциях некоторых дизайнеров, но скорее как просто дань классике. Узкие носы в обуви будут актуальны для босоножек. И в моду возвращаются туфли Мэри Джейн.

— Что это за модель?

— Она была придумана в Англии и стала популярной еще в 30-е годы прошлого столетия. Это туфли на плоской подошве или небольшом каблуке с тонким ремешком вокруг щиколотки. Свое название они получили благодаря героине комикса Мэри Джейн, которая постоянно их носила.

— Какие фасоны и высота каблуков будут актуальны в 2020 году?

— Главный девиз года: «Носи то, в чем тебе комфортно». Это касается и обуви. В моде устойчивый квадратный каблук высотой не больше десяти сантиметров. Пора забыть о высоченных шпильках, по крайней мере если речь не идет о торжественных мероприятиях. 2020-й год станет годом платформы и это настоящая удача для невысоких девушек. Платформа и толстый каблук — идеальное сочетание для тех, кто хочет выглядеть модно.

Сам каблук тоже становится полем для дизайнерских фантазий. Он может быть прозрачным, полым внутри, иметь неправильную форму и отличаться по цвету. Не стоит бояться этих экспериментов, поскольку такая «особенная» пара может стать «изюминкой» вашего образа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2020-м прогнозируют настоящий бум на моду девяностых. Светлана Лищинская рассказала о трендах, которые будут актуальны в нынешнем году, их новых интерпретациях и дала советы, с чем и как сочетать раритетные наряды.

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