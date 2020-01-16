Новый поворот в громком деле: убийца 2-летнего ребенка угрожает его матери

Происшествия

Скандал с досрочным освобождением мужчины, которого в феврале 2019-го приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство двухлетнего пасынка, набирает обороты. Едва освободившийся из-под стражи преступник начал угрожать своей бывшей гражданской жене, ребенка которой он забил до смерти в мае 2016 года.

— Мой бывший гражданский муж угрожал мне, еще когда находился в СИЗО, — рассказывает мама убитого мальчика Кристина Дьяченко. — Мне постоянно приходили угрозы в виде sms-сообщений, что мол, если я не перестану рассказывать журналистам о его преступлении, то он выйдет и мне «будет плохо». И вот он оказался на свободе. Мы с ним не встречались, слава Богу. Я знаю, что он вернулся в свою старую квартиру в поселке Коцюбинское, где мы с ним прожили целый год. Теперь угрозы посыпались с новой силой. Я не могу сказать, что они исходят именно от бывшего мужа Александра, который убил моего сына Димочку. Но угрозы поступают с разных аккаунтов в соцсетях. Но по стилю — это очень похоже именно на него. Мне угрожают, говорят, что я должна замолчать. Угрозы получают и мои соседи, которые выступали в процессе, как свидетели.

— Мы надеемся, что жизнь Кристины и ее дочки сейчас в безопасности, — говорит адвокат потерпевших Ксения Проконова. — К маме и ее ребенку была приставлена охрана. Причем охраняют моих подзащитных не сотрудники полиции, а неравнодушные граждане. Это одна частная охранная фирма. Для Кристины и ее дочки, которые живут в Киеве, они предоставляют свои услуги абсолютно бесплатно.

Между тем у нас появилась информация, что вышедший на свободу Александр Балакирев собирается бежать из Коцюбинского. Активисты постараются этого не допустить. Они пытаются блокировать дом, в котором живет вышедший по «условно-досрочному» преступник. Прямо сейчас Александр Балакирев вывозит свои вещи из дома в Коцюбинском. Уверена, что преступник попробует выехать в Крым, откуда он родом, чтобы избежать апелляции и наказания, — сообщила адвокат.

Освобождение Балакирева всего десять месяцев спустя после того, как его приговорили к десяти годам лишения свободы за жестокое убийство ребенка, наделало много шума. Прокуратура Киева уже подала апелляцию на решение суда Шевченковского района столицы об условно-досрочном освобождении.

— Рассмотрение апелляции, скорее всего, состоится на следующей неделе, — говорит адвокат Ксения Проконова. — Надеемся, что Балакирева снова возьмут под стражу.

Пока проводится рассмотрение апелляции, судья Шевченковского районного суда столицы Елена Мелешак пояснила журналистам свое скандальное решение выпустить убийцу условно-досрочно.

— Ряд СМИ написал о том, что Балакирев не только забил до смерти своего пасынка, но изнасиловал его. Но эта информация не соответствует действительности, — сказала судья Мелешак. — Александр Балакирев был приговорен Бородянским районным судом к десяти годам лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть. В приговоре ничего не сказано про то, что Балакирев изнасиловал своего пасынка. Потому педофилом его назвать никак нельзя.

Почему суд счел возможным выпустить осужденного условно-досрочно? Благодаря «закону Савченко» Киевский апелляционный суд засчитал Балакиреву время содержания под стражей в СИЗО с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года как 6 лет, 10 месяцев и 6 дней. А Уголовный кодекс предусматривает возможность досрочного освобождения для совершившего тяжкое преступление с условием, что он отбыл 2/3 срока. Если осужденный своим поведением доказал, что встал на путь исправления.

Информация о том, что перед тем, как забить своего пасынка до смерти, отчим будто бы изнасиловал ребенка, появилась сразу же после ареста подозреваемого. Об этом заявляли в полиции, ссылаясь на результаты экспертизы. Факт изнасилования не отрицал и сам Балакирев, утверждая, что был под действием наркотиков. Однако в ходе судебного разбирательства изнасилование доказать не удалось.

Стоит добавить, что Балакирев ранее был сотрудником правоохранительных органов. Правда, неаттестованным. По некоторым данным, у него влиятельные родители.

Напомним, эта трагедия произошла в мае 2016 года. Мама двухлетнего Димы поехала с дочкой по делам, а малыша оставила на попечении гражданского мужа. Когда она вернулась вечером домой, супруг сказал, что мальчик уже спит. Со слов женщины, он начал ей хвастаться, как они хорошо провели с Димой время и как он любит своего пасынка.

Проснувшись утром, Кристина подошла к кроватке ребенка и увидела, что сын мертв. Балакирева арестовали, и он сразу же признался, что несколько раз ударил малыша, потому что тот капризничал и все время звал маму.

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