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Украина

18-летних трогать не будут: в Минобороны сделали важное уточнение о призывной кампании

19:08 16 января 2020 105
армия
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на указ президента о призыве на срочную службу c 18 лет, большинство 18-летних и 19-летних юношей призывать на службу не будут. С таким разъяснением выступил министр обороны Андрей Загороднюк.

По словам главы Минобороны, в 2020 году призыв пройдет по старым правилам. Повестки получат, как и раньше, молодые люди старше 20 лет. В то же время приветствуется прибытие в военкоматы юношей 18−19 лет, которые добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил.

«Мы получаем много обращений и пожеланий по поводу прохождения срочной службы именно с 18 лет… Никто юношей до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекать не будет», — заверяет руководитель оборонного ведомства. Также он обещает, что военнослужащие срочной службы не привлекаются для выполнения задач в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, во время осеннего призыва 2019 года на срочную службу были призваны 15,2 тыс. человек. 9 тыс. юношей отправлены в подразделения ВСУ, 4 400 — в Нацгвардию, 1000 — в Госпогранслужбу и 800 — в Госспецслужбу транспорта.

Фото mil.gov.ua

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