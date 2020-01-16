Пожар в одесском колледже: студенты вынуждены сами восстанавливать документы

Происшествия

Документы, которые сгорели во время пожара 4 декабря 2019 года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, студенты будут восстанавливать самостоятельно и за свой счет. Об этом сообщил в сети Александр Золотонос. Напомним, в деле о масштабном пожаре в одесском колледже Государственное бюро расследований нашло еще одного подозреваемого. Им стал бывший глава областной службы по чрезвычайным ситуациям. После последней трагедии в городе генерал гражданской защиты покинул пост и официально числится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

По словам Александра Золотоноса, студентов заставляют самостоятельно восстанавливать документы об образовании.

«Студик должен сам подать заявление в газету о пропаже свидетельства об окончании 9 классов или аттестата (документы хранились в учебном заведении. — Авт.), заплатить за это 100 гривночек, приволочь в колледж газету. Кроме этого, взять в бюро находок справку, о том, что его документ об образовании не находили, тоже за 100 гривночек. И все это принести в колледж. Не Минобразования взяло на себя эту функцию, не областной департамент, у которого база ЄДБО, а сами студенты. Еще раз: колледж сгорел со всей документацией…» — написал Золотонос.

Стоит отметить, что после трагедии одесситы массово задались вопросом: почему у спасателей нет в наличии специальных батутов либо просто брезентовых «простыней», на которые люди могли бы в случае крайней необходимости прыгать с высоты.

Тогдашний начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак заявил, что «это не предусмотрено Уставом». Затем 8 декабря то же самое сказал на брифинге в Одессе с участием премьер-министра и руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Дескать, подобные спасательные средства в Украине — это исключение, они имеются только в нескольких (пяти!) областях.

А 11 января исполнительный комитет Белгород-Днестровского горсовета, что на юге Одесской области, предложил выделить местным спасателям 200 тысяч гривен на приобретение специальной пневматической подушки, предназначенной для спасения людей во время ЧП в высотных домах.

«Куб жизни» используют спасатели многих стран мира

Как сообщил начальник местного профильного управления Юрий Майзлис, в настоящее время в Белгороде-Днестровском насчитывается 270 многоэтажных домов и, как показал недавний негативный опыт спасения людей в экономическом колледже в Одессе, пожарным нужно получить хотя бы одно такое спасательное приспособление. Помимо того, отметил, что в пожарной части сейчас числится всего… одна аварийная лестница.

Добавим, что приспособление, которое во всем мире именуют «кубом жизни», представляет собой большой матрас, внутри которого вместо пружин, поролона или ваты находится сжатый воздух. За счет большого объема и плотности материала, из которого изготовлено спасательное средство, оно позволяет «принимать на борт» людей, прыгающих с самой разной высоты. В частности, с верхних этажей горящих зданий.

Напомним, суд арестовал завхоза сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время масштабного пожара в одесском колледже погибли 16 человек.

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