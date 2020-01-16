Как превратить ваше хобби в прибыльный бизнес: советы эксперта (фото)

Стиль жизни

О том, как превратить любимое занятие в прибыльный бизнес, «ФАКТАМ» рассказала эксперт по развитию бизнеса и маркетинга Кристина Мениович.

— Кристина, с чего же начать?

— Первое — нужно понять, какое именно из ваших любимых занятий может приносить вам прибыль. Если вы многое умеете, но до сих пор так и не смогли решить, чем именно хотите заняться, простой тест поможет вам расставить свои приоритеты. Возьмите лист бумаги и напишите минимум пять словосочетаний, начинающихся с глаголов, которые обозначают действия, приносящие вам удовольствие. Причем пишите в любой последовательности. Не бойтесь признаться себе в том, что действительно добавляет в вашу жизнь яркие краски!

Теперь посмотрим, что получилось. Например, вы любите вкусно поесть, путешествовать и делиться своим мнением с окружающими, готовить, красиво сервировать блюда. Вам нравится находиться в центре внимания. Возможно, в вас живет ресторанный критик, блогер или даже телеведущий кулинарной программы!

— Но между мечтой и реальностью, согласитесь, порой слишком большое расстояние.

— Ваше собственное новое дело должно объединять минимум три пункта из списка или больше половины, если пунктов больше чем пять. Некоторым новые бизнес-горизонты могут показаться заоблачными, ведь до этого вы, возможно, ничего подобного еще не делали. Что ж, пора начинать! Если вы уже знаете, какую идею хотите воплотить в жизнь, тогда переходим к следующему важному шагу — тестированию бизнес-идеи.

Ведь, прежде чем оставить основное место работы, необходимо понять, насколько то, чем вы планируете заниматься, будет востребовано. Не бойтесь рассказывать всем, кого знаете или даже случайным знакомым, о том, что вы прекрасно умеете делать. Например, вы испекли для своей семьи вкусный торт да еще и красиво его декорировали. Сделайте фото и выложите его на своей страничке в соцсетях! Так о том, что вы умеете делать, сможет узнать большое количество людей, среди которых будут и ваши первые клиенты.

— Или, к примеру, девушка создает своими руками украшения — бусы, серьги, браслеты…

— И это занятие тоже можно превратить в бизнес. Ее подруги и родственницы могут стать первыми моделями, которые продемонстрируют этот талант! Будьте активны: заведите или активизируйте свои аккаунты в Facebook, Instagram и на других бесплатных ресурсах и выставляйте свой продукт или услугу на всеобщее обозрение для изучения спроса и в целях рекламирования.

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— Многие этим активно занимаются. Друзья «лайкают» посты, но о прибыли, увы, речь не идет.

— Если фото вашего торта или украшения перекрылось десятками репостов чужих мыслей и цитат, анекдотами и приколами, фото с шумных вечеринок и застолий, то удивляться нечему. Важно правильно вести страницу. И это, поверьте, несложно. Вот 5 шагов, которые способны привести вас к успеху.

1. Укажите сферу своих интересов или коротко напишите о том, чем вы занимаетесь в графе биография. Обязательно свяжите свою бизнес- страничку с личным аккаунтом. Так с информацией о вас и вашем продукте будет легко ознакомиться.

2. Пролистайте свои посты на страничке и оцените, в каком свете вас видят подписчики. Удалите отвлекающие внимание посты и фото.

3. Составьте контент-план. Используйте событийный подход при подготовке постов. Пишите на темы, которые будут интересны и актуальны для ваших потенциальных клиентов. Рассказывайте о преимуществах своего продукта, своих достижениях и целях.

4. Готовьте посты про запас. Каждый из нас живет насыщенной жизнью и успевает сделать много дел за день. Где же найти время для написания постов, спросите вы. Да где угодно! Пишите, когда едете в транспорте, когда кого-то ожидаете или в обедненный перерыв! Главное не упустить вдохновение и зафиксировать его на бумаге или в электронном виде, а потом делиться в ленте со своими подписчиками и друзьями.

5. Принимайте активное участие в обсуждении постов — пишите ответы и комментарии как к своим публикациям, так и к постам друзей, а также на актуальные темы в группах и блогах.

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— Можно ли превратить в бизнес хобби, связанное с искусством? Например, человек хорошо поет, танцует или пишет стихи?

— Конечно. Главное верить в себя и свой успех. Подписывайтесь на тематические группы в социальных сетях и смело отправляйтесь на кастинги. Также активно участвуйте во всевозможных конкурсах — и никогда не сдавайтесь!

— А можно ли превратить в бизнес умение делать красивые фото?

— Это сейчас востребовано. Смело составляйте портфолио и отправляйте потенциальным заказчикам: свадебным агентствам, агентствам по организации мероприятий, компаниям, которые занимаются рекламой и продвижением в социальных сетях…

В прошлом иллюстратор, а сейчас ювелир Елена Ястреб создает инновационные украшения из пластика и серебра. Фото из альбома Елены Ястреб

— Возможно ли монетизировать знание английского языка?

— Безусловно. Вы можете обучать других людей или делать переводы. Все зависит от ваших личных способностей и желания развиваться в том или ином направлении.

— И самое сложное — как начать зарабатывать?

— Сообщите вашим подписчикам о том, что вы продаете свои изделия или оказываете услуги. Ваше предложение должно быть выгодным. Быстрое время исполнения заказа, привлекательная стоимость, бесплатная доставка — это может быть все что угодно… Смело мониторьте рынки других стран мира и заявляйте о себе! Следите за трендами. Мир быстро меняется, и мы меняемся вместе с ним. Чтобы быть всегда на высоте, ходите на профильные выставки, участвуйте в профессиональных тематических курсах и тренингах, читайте газеты, журналы, новостные порталы. Нет ничего невозможного! Верьте в себя — и все у вас получится.

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Заглавное фото из альбома Елены Зиберт

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