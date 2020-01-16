23.98 / 24.26 26.58 / 27.01
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Снести» правительство Гончарука пытались ручные депутаты Коломойского и «друзья Януковича» — блогер

22:48 16 января 2020 31
Гончарук премьер-министр скандал
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Недавние провальные атаки на Гончарука и его правительство делались олигархами с целью расставить побольше «своих людей» на должностях. Такое мнение озвучил блогер Александр Леменов на своей странице в Facebook.

«Читаю как меняется „воинственная“ риторика ручных депутатов Коломойского, юриста Януковича, других мутных персонажей. В общем, этот провал с попыткой снести правительство Гончарука является наиболее эпическим провалом этой тусовочки. Просто грандиозно дали в штангу. И чем больше они будут делать бесплодных попыток подстроить систему органов публичной власти под себя, тем быстрее будут терять влияние на ограниченный круг своего электората», — написал Александр Леменов.

Именно они, по мнению блогера, разгоняли «разного рода предательство, начиная от баек про «соросят». Также он критически высказался в адрес некоторых авторов, которые бездумно подхватывают скандальные высказывания.

«Безусловно, часть политикума хочет изменить текущее состояние дел, расставить побольше „своих людей“ по должностям. И часть Facebook-сообщества, не видя за деревьями леса, подливает масло в огонь. Ожидаем нового поворота в общественных потрясениях. Только не забываем, что мы все плывем в одной лодке. Руководителей много, грести только некому», — резюмировал Леменов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер