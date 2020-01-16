Политика

Недавние провальные атаки на Гончарука и его правительство делались олигархами с целью расставить побольше «своих людей» на должностях. Такое мнение озвучил блогер Александр Леменов на своей странице в Facebook.

«Читаю как меняется „воинственная“ риторика ручных депутатов Коломойского, юриста Януковича, других мутных персонажей. В общем, этот провал с попыткой снести правительство Гончарука является наиболее эпическим провалом этой тусовочки. Просто грандиозно дали в штангу. И чем больше они будут делать бесплодных попыток подстроить систему органов публичной власти под себя, тем быстрее будут терять влияние на ограниченный круг своего электората», — написал Александр Леменов.

Именно они, по мнению блогера, разгоняли «разного рода предательство, начиная от баек про «соросят». Также он критически высказался в адрес некоторых авторов, которые бездумно подхватывают скандальные высказывания.

«Безусловно, часть политикума хочет изменить текущее состояние дел, расставить побольше „своих людей“ по должностям. И часть Facebook-сообщества, не видя за деревьями леса, подливает масло в огонь. Ожидаем нового поворота в общественных потрясениях. Только не забываем, что мы все плывем в одной лодке. Руководителей много, грести только некому», — резюмировал Леменов.

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