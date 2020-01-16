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Происшествия

В Запорожской области группа подростков изнасиловала 70-летнюю пенсионерку

22:55 16 января 2020 282
женщина
Инф. «ФАКТОВ»

Малолетние хулиганы из города Каменка-Днепровская Запорожской области изнасиловали пенсионерку. Банда пришла в дом к пожилой женщине около двух часов ночи. Когда 70-летняя хозяйка проснулась и открыла дверь, хулиганы ворвались в жилье и там совершили насилие.

Утром пенсионерка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что хулиганы угрожали ей расправой. Всего насильников было четверо. Двоих нашли сразу, еще двоих помогли установить работники криминальной полиции.

Все хулиганы оказались местными. Двое 18-летних подозреваемых были задержаны. Самый младший — 14-летний подозреваемый и его такой же несовершеннолетний товарищ пока на свободе. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Николаеве двое подростков 12 и 13 лет напали на молодого мужчину и изнасиловали его. Своей жертвой малолетние насильники выбрали парня с инвалидностью. А под Скадовском жертвой насильника стала 66-летняя женщина.

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