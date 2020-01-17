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Снижают уровень сахара в крови и риск заболевания раком: американские медики назвали суперфуды года

Существует много здоровых и полезных продуктов, но лишь немногие из них заслужили звание «суперфудов» в 2020 году. Экспертами по питанию был составлен список таковых, в него вошли разные ягоды, семена кунжута, руккола и мисо, об этом сообщает Focus.de.

К суперфудам относятся продукты с очень высокой концентрацией полезных веществ, превышающей все ранее известные показатели в обычных продуктах. По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), суперфуды не имеют собственной пищевой группы, они занимают промежуточную позицию между едой и пищевыми добавками.

В 2020 году звания «суперфуд» удостоились ягоды — клубника, малина, черника, ежевика.

«Эти вкусные ягоды обладают насыщенным цветом от так называемых антоцианов — цветных пигментов, которые действуют как антиоксиданты. Антоцианы защищают мозг. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что эти фитонутриенты могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций», — рассказала врач-диетолог Эми Горин.

Семена кунжута— еще один суперфуд 2020. Эти семена являются одними из лучших питательных веществ, обеспечивающих организм энергией.

«Семена кунжута являются хорошим источником клетчатки, цинка и других важных питательных веществ», — сказал Али Вебстер, заместитель директора по питанию в Международном продовольственном информационном совете.

Также суперфудом признана руккола. Эксперты констатируют, что темно-зеленые листовые овощи в целом являются одним из самых здоровых продуктов, которые сегодня доступны людям.

«Потребление рукколы обеспечивает нас достаточным количеством микроэлементов, которые поддерживают организм во многих жизненно важных функциях. Зелень снижает уровень сахара в крови, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития некоторых видов рака», — заметили специалисты.

Помимо этого, в список суперфудов 2020 включили мисо — острую пасту, традиционную для японской кухни и готовящуюся из ферментированных соевых бобов, соли и грибов.

«Некоторые ферментированные продукты, к которым относится и мисо, содержат пробиотические бактерии, которые могут быть полезны для здоровья кишечника. Мисо также содержит небольшое количество витаминов и минералов. В то же время мисо может быть неподходящим продуктом для людей, которые должны строго контролировать потребление соли», — поделился Али Вебстер.

Ранее «ФАКТам» о суперфудах рассказывала известный консультант по питанию.

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