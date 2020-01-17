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Происшествия

Расстрел директора кладбища в Харькове: полиция дала описание киллера

8:06 17 января 2020 1058
на месте убийства
Инф. «ФАКТОВ»

После убийства в Харькове директора местного кладбища в городе объявлен план «Сирена». Всем полицейским спущена «ориентировка» на предполагаемого киллера. Ищут молодого мужчину спортивного телосложения.

Свидетели помогли составить описание подозреваемого. Предположительному киллеру около 30 лет. Мужчина был среднего роста — 175−177 см. Одет киллер был в темную короткую куртку с высоким воротником, закрывающим большую часть лица. Также свидетели запомнили черную шапку с рисунками белого цвета.

Напомним, 48-летний харьковчанин был смертельно ранен во дворе своего дома в спальном районе Харькова. Случилось этого около 17 часов 16 января. Киллер поджидал свою жертву у многоэтажки. Было сделано не менее пяти выстрелов, несколько пуль пришлось в область живота. Из-за тяжелых повреждений внутренних органов и большой потери крови раненый скончался еще до приезда медиков.

Личность убитого в полиции не разглашают. Но соседи по подъезду подтвердили, что мужчина действительно работал директором городского кладбища № 3. У убитого остались жена и двое детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно полиции удалось задержать банду киллеров, предположительно причастных к громкому преступлению в Днепре.

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