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Происшествия

В Харькове подростки устроили беспредел и ломали машины прямо во дворе (видео)

8:29 17 января 2020 975
харьков хулиганы
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове группа подростков-хулиганов устроила погром машин во дворе многоэтажки. Пострадавших автовладельцев особенно поразило, что, увидев свидетелей, погромщики не остановились, а решили довершить начатое и с удвоенными усилиями принялись крушить автотранспорт.

«Малолетка сначала отломал дворник на одной машине. Потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Пока муж отгонял одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару», — рассказала автор видео.

Даже раскурочив стекла в машине, подростки не желали прекращать «забаву». Автомобиль забросали булыжниками, разбили зеркало и погнули крыло.

Напомним, ранее железнодорожники жаловались, что молодые хулиганы часто нападают на поезда, швыряют по вагону булыжники, повреждая оконные стекла. Одну из таких группировок удалось задержать. Среди погромщиков оказалось много несовершеннолетних.

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