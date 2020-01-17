Путин — это навсегда: россиянам дали неутешительный прогноз

Мир

Последние инициативы Владимира Путина о внесении правок в конституцию России — это ни что иное как попытка российского президента продлить пребывание при власти, остаться де-факто верховным правителем. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный исследователь путинизма Игорь Эйдман.

Эксперт не видит разницы, как будет официально называться новая должность Путина — суть не в названии.

«Возможностей у Путина много: то ли как председатель Госсовета, то ли как премьер с расширенными полномочиями, то ли вообще объявят, что конституция новая — значит, все его старые президентские сроки аннулируются и можно будет начинать по новой баллотироваться в президенты», — объяснил Эйдман.

«Главное в послании — это продление путинской власти. Идея предложенных конституционных изменений — сделать Путина пожизненным верховным правителем, неважно, как он будет называться», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее в России озвучили три сценария, которые позволят Путину сохранить за собой власть в РФ.

О том, зачем Путину понадобилось заменить премьер-министра, читайте в интервью Эйдмана «ФАКТАМ» «Путин умрет — и начнется смута»: к чему Кремль готовит Россию и зачем ему понадобился Мишустин.

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