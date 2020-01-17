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ВР разрешила привлекать внебюджетное финансирование для дорожной отрасли, — советник премьера Юрий Голик
Парламент внес изменения в Закон о государственном бюджете на 2020 год и Бюджетный кодекс и позволил привлекать финансирование для выполнения дорожных работ на внешних рынках под государственные гарантии. Об этом пишет советник премьер-министра Юрий Голик в Facebook.
«Сегодня Верховная Рада проголосовала за основу и в целом два Закона — 2660 и 2661, позволяющие Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог», — сообщает подробности Голик.
Для наполнения Дорожного фонда одних только бюджетных денег недостаточно. В данный момент их запланировано 38 млрд, из которых 32 млрд пойдут непосредственно на выполнение капитального ремонта и строительство новых дорог.
В то же время правительство наметило на 2020 год отремонтировать и построить 4 000 км дорог. Для этого необходимо дополнительное финансирование. Принятые парламентом Законы 2660 и 2661 как раз и позволяют это сделать с помощью заимствований на внешних рынках под государственные гарантии.
Если учесть общий амбициозный план правительства отремонтировать все основные дороги государственного значения в течение пяти лет — а таких дорог 24 000 км, — внешнее финансирование потребуется в больших масштабах и в будущем.
«Но и это еще не все. Будут хорошие новости еще», — анонсирует Голик.
Напомним, европейские финансовые структуры выделили Украине 900 млн евро на дорожное строительство в 2020 году. В частности, речь идет о капитальном ремонте трассы Киев-Одесса и завершении строительства объездной дороги вокруг Львова.
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