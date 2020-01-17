Стиль жизни

Легкие блюда на Крещение: салаты, индейка и галушки с пармезаном (фото)

Приближается праздник Крещения, и крещенский ужин — еще один прекрасный повод собрать за столом родных и близких, пообщаться, порадоваться успехам друг друга и поддержать тех, кто в этом нуждается. Конечно, хочется приготовить что-то вкусное и необычное. В интернете сейчас огромный выбор рецептов, однако важно использовать те, что проверены. Ведь иначе есть риск испортить продукты, потратить зря время и расстроиться.

Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась канадский кулинар Ольга Саидова.

— Конечно же, праздничный стол невозможно представить без салатов, — говорит Ольга Саидова. — Один из моих любимых — салат с гранатом.

Салат с гранатом Ингредиенты: 125 г зерен граната;

50 г зеленого салата, рукколы или шпината;

100 г грецких орехов;

150 г феты;

половина средней головки красного лука;

10 г свежего имбиря. Приготовление Очищенный лук нашинковать соломкой, грецкие орехи измельчить ножом, фету нарезать на небольшие кубики, имбирь натереть на крупной терке. Смешать в салатнице все ингредиенты: зерна граната, листики салата (большие порвать руками на меньшие кусочки), грецкие орехи, фету, лук, имбирь. Заправка к салату: 3 ч. л. оливкового масла;

1 ч. л. яблочного уксуса;

1 ч. л. жидкой горчицы;

1 ч. л. меда;

соль, черный перец по — вкусу. Все смешать. Салат заправить перед подачей к столу.

Салат с гранатом – блюдо изысканное

— Как выбрать вкусный гранат?

— Всегда выбираю плод побольше. Мне кажется, что крупные гранаты сочнее маленьких. Конечно, и цвет меня привлекает более насыщенный, красный. На ощупь плод должен быть твердоват, но не «каменный». Шкурка у спелого граната всегда суховата. Если плод мягкий, значит, еще не совсем спелый.

— Для заправки лучше использовать жидкий мед?

— Конечно. Его легче смешивать с другими ингредиентами.

— Салат с зернами граната выглядит очень аппетитно.

— Еще один вкусный рецепт — салат с крабовыми палочками и огурцом. Его хорошо подавать к копченому лососю.

Салат с крабовыми палочками и огурцом Ингредиенты:

1 небольшой свежий огурец;

1 маленькая упаковка крабовых палочек;

3−4 ст. л. свежей тонко нашинкованной капусты;

полголовки красного лука;

1 свежая морковь;

2 ст. л. майонеза;

2 ст. л. сметаны;

1 ч. л. горчицы готовой, не сухой;

1 ст. л. свежего лимонного сока;

соль и черный перец по вкусу. Приготовление Нашинкованную капусту и нарезанные морковь и лук посолить и размять руками. Огурец порезать и смешать с тонко нарезанными полосками крабовых палочек. Добавить половину чайной ложки лимонного сока. Соединить все ингредиенты, заправить салат соусом, смешав сметану, майонез и горчицу. Посолить и поперчить по вкусу.

Салат с крабовыми палочками нежный и вкусный

— Нужно ли чистить огурец?

— Нет, с кожицей он вкуснее.

— Можно ли репчатый лук заменить зеленым?

— Конечно. Так салат будет даже нежнее.

— Какой жирности сметану лучше использовать для салатов?

— 15-процентную.

— А что посоветуете приготовить на горячее?

— Праздничную индейку. Ее мясо считается одним из самых полезных и питательных. Есть много различных способов приготовления индейки. Этот достаточно простой, но результат превосходный.

Праздничная индейка Филе индейки -1,5 кг помыть, промокнуть салфеткой от лишней воды. Проткнуть вилкой в нескольких местах. Натереть оливковым маслом, солью, перцем и итальянскими пряностями. Связать в рулет с помощью кондитерской веревки или сетки. На разогретую сковородку налить оливкового масла и поджарить рулет со всех сторон до корочки. Переложить в противень и запекать в разогретой духовке (165 градусов) около 4 часов. В процессе запекания периодически переворачивать и поливать выделяющимся соком. К индейке можно запечь картошку. Очищенный и просушенный бумажным полотенцем картофель крупно порезать на длинные дольки. Отдельно в чашку налить оливковое масло, добавить красный сухой молотый перец, соль, черный перец. В этом маринаде хорошо перемешать картошку —так, чтобы все дольки были равномерно покрыты и приобрели красный цвет. Выпекать в разогретой духовке (при 200 градусах), разложив равномерно по противню. Когда подрумянится с одной стороны, сразу перевернуть и подрумянить другую сторону. Почти мягкий картофель довести до готовности, переключив духовку на гриль-режим и подержав еще минут 10. Картошка очень сильно зарумянится Если она внутри мягкая, а сверху зажаристая — значит, готова. Картошку переложить в другую посуду, а из отставшего маринада можно сделать соус для индейки.

Праздничную индейку любят и взрослые, и дети

— Еще с удовольствием поделюсь рецептом необычных галушек.

Галушки с пармезаном Картошку, сваренную в мундире (2 небольшие картофелины), очистить и потолочь, добавить муку — 350 г, тертый пармезан -120 г, яйцо, чайную ложку итальянских пряностей, соль и черный перец. Замесить из этих продуктов тесто. Собрать в шарик и разделить на небольшие треугольники. Каждый раскатать колбаской и нарезать в форме галушек. Можно с помощью вилки нанести рисунок. Варить в кипящей подсоленной воде минут 5−10. Перед подачей полить топленым маслом. Можно подать галушки к курице. Куриные голени лучше всего замариновать на час в маринаде из кефира с водой (в равных пропорциях) с перемолотым чесноком и луком и любимыми специями. Поместить в неглубокий противень с небольшим количеством соуса и выпекать в духовке при 200 градусах, пока не подрумянятся, периодически подливая маринад.

Галушки с пармезаном – лакомство из лакомств

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Счастья и благополучия, побольше хороших эмоций и умных решений. Всего вам самого наилучшего!

Ранее рецептами оригинальных зимних салатов с «ФАКТАМИ» поделилась украинская певица Анна Конда.

Фото из альбома Ольги Саидовой

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