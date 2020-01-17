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Легкие блюда на Крещение: салаты, индейка и галушки с пармезаном (фото)
Приближается праздник Крещения, и крещенский ужин — еще один прекрасный повод собрать за столом родных и близких, пообщаться, порадоваться успехам друг друга и поддержать тех, кто в этом нуждается. Конечно, хочется приготовить что-то вкусное и необычное.
В интернете сейчас огромный выбор рецептов, однако важно использовать те, что проверены. Ведь иначе есть риск испортить продукты, потратить зря время и расстроиться.
Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась канадский кулинар Ольга Саидова.
— Конечно же, праздничный стол невозможно представить без салатов, — говорит Ольга Саидова. — Один из моих любимых — салат с гранатом.
Салат с гранатом
Ингредиенты:
- 125 г зерен граната;
- 50 г зеленого салата, рукколы или шпината;
- 100 г грецких орехов;
- 150 г феты;
- половина средней головки красного лука;
- 10 г свежего имбиря.
Приготовление
Очищенный лук нашинковать соломкой, грецкие орехи измельчить ножом, фету нарезать на небольшие кубики, имбирь натереть на крупной терке. Смешать в салатнице все ингредиенты: зерна граната, листики салата (большие порвать руками на меньшие кусочки), грецкие орехи, фету, лук, имбирь.
Заправка к салату:
- 3 ч. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. яблочного уксуса;
- 1 ч. л. жидкой горчицы;
- 1 ч. л. меда;
- соль, черный перец по — вкусу.
Все смешать. Салат заправить перед подачей к столу.
— Как выбрать вкусный гранат?
— Всегда выбираю плод побольше. Мне кажется, что крупные гранаты сочнее маленьких. Конечно, и цвет меня привлекает более насыщенный, красный. На ощупь плод должен быть твердоват, но не «каменный». Шкурка у спелого граната всегда суховата. Если плод мягкий, значит, еще не совсем спелый.
— Для заправки лучше использовать жидкий мед?
— Конечно. Его легче смешивать с другими ингредиентами.
— Салат с зернами граната выглядит очень аппетитно.
— Еще один вкусный рецепт — салат с крабовыми палочками и огурцом. Его хорошо подавать к копченому лососю.
Салат с крабовыми палочками и огурцом
Ингредиенты:
- 1 небольшой свежий огурец;
- 1 маленькая упаковка крабовых палочек;
- 3−4 ст. л. свежей тонко нашинкованной капусты;
- полголовки красного лука;
- 1 свежая морковь;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. горчицы готовой, не сухой;
- 1 ст. л. свежего лимонного сока;
- соль и черный перец по вкусу.
Приготовление
Нашинкованную капусту и нарезанные морковь и лук посолить и размять руками. Огурец порезать и смешать с тонко нарезанными полосками крабовых палочек. Добавить половину чайной ложки лимонного сока. Соединить все ингредиенты, заправить салат соусом, смешав сметану, майонез и горчицу. Посолить и поперчить по вкусу.
— Нужно ли чистить огурец?
— Нет, с кожицей он вкуснее.
— Можно ли репчатый лук заменить зеленым?
— Конечно. Так салат будет даже нежнее.
— Какой жирности сметану лучше использовать для салатов?
— 15-процентную.
— А что посоветуете приготовить на горячее?
— Праздничную индейку. Ее мясо считается одним из самых полезных и питательных. Есть много различных способов приготовления индейки. Этот достаточно простой, но результат превосходный.
Праздничная индейка
Филе индейки -1,5 кг помыть, промокнуть салфеткой от лишней воды. Проткнуть вилкой в нескольких местах. Натереть оливковым маслом, солью, перцем и итальянскими пряностями. Связать в рулет с помощью кондитерской веревки или сетки. На разогретую сковородку налить оливкового масла и поджарить рулет со всех сторон до корочки. Переложить в противень и запекать в разогретой духовке (165 градусов) около 4 часов. В процессе запекания периодически переворачивать и поливать выделяющимся соком.
К индейке можно запечь картошку. Очищенный и просушенный бумажным полотенцем картофель крупно порезать на длинные дольки. Отдельно в чашку налить оливковое масло, добавить красный сухой молотый перец, соль, черный перец. В этом маринаде хорошо перемешать картошку —так, чтобы все дольки были равномерно покрыты и приобрели красный цвет. Выпекать в разогретой духовке (при 200 градусах), разложив равномерно по противню. Когда подрумянится с одной стороны, сразу перевернуть и подрумянить другую сторону. Почти мягкий картофель довести до готовности, переключив духовку на гриль-режим и подержав еще минут 10. Картошка очень сильно зарумянится Если она внутри мягкая, а сверху зажаристая — значит, готова.
Картошку переложить в другую посуду, а из отставшего маринада можно сделать соус для индейки.
— Еще с удовольствием поделюсь рецептом необычных галушек.
Галушки с пармезаном
Картошку, сваренную в мундире (2 небольшие картофелины), очистить и потолочь, добавить муку — 350 г, тертый пармезан -120 г, яйцо, чайную ложку итальянских пряностей, соль и черный перец.
Замесить из этих продуктов тесто. Собрать в шарик и разделить на небольшие треугольники. Каждый раскатать колбаской и нарезать в форме галушек. Можно с помощью вилки нанести рисунок. Варить в кипящей подсоленной воде минут 5−10.
Перед подачей полить топленым маслом. Можно подать галушки к курице.
Куриные голени лучше всего замариновать на час в маринаде из кефира с водой (в равных пропорциях) с перемолотым чесноком и луком и любимыми специями. Поместить в неглубокий противень с небольшим количеством соуса и выпекать в духовке при 200 градусах, пока не подрумянятся, периодически подливая маринад.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Счастья и благополучия, побольше хороших эмоций и умных решений. Всего вам самого наилучшего!
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Фото из альбома Ольги Саидовой
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