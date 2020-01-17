Деньги

Что будет с долларом, если Гончарука таки отправят в отставку: прогноз экспертов

Курсы доллара и евро, хоть и незначительно, но идут вверх. За два дня, со среды, 15 января, американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская — на 21 копейку. Так, 17 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,09 грн за доллар и 26,90 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном рынке. За два дня стоимость основных иностранных валют выросла на 10—20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,03 грн, купить — по 24,31 грн, евро — сдать по 26,65 грн, купить — по 27,07 грн.

«Гривня с утра в пятницу держится выше психологической отметки 24 грн за доллар, торгуясь на уровне 24,13 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявлений заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба о том, что снижение учетной ставки в перспективе может проходить быстрее, чем прогнозировалось. Кроме того, правительство Украины намерено с 1 февраля запустить программу кредитования малого бизнеса под 5−9%. При этом Нацбанк допускает, что рост ВВП страны по итогам 2019 года может быть ниже прогнозируемых 3,5% из-за замедления темпов роста в четвертом квартале 2019 года.

Укрепление гривни оказало мощное давление на экспортеров, налоговые поступления от которых значительно снизились в первую половину января. Помимо этого, подписанная торговая сделка между США и Китаем усилит позиции американских товаров на китайском рынке, а растущая конкуренция китайского направления может усилить проблемы для украинских экспортеров.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Другие эксперты прогнозируют более высокий курс доллара на ближайшее время.

«За минувшую неделю доллар по отношению к гривне вел себя в разных сегментах валютного рынка по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс незначительно снизился, а в других сегментах рынка доллар вырос на 0,6−1,0%. Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,12 до 24,09 грн (-0,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 23,94—23,96 до 24,17—24,20 грн (+1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках поднялись за неделю с 23,84—24,18 до 24,05—24,32 грн (+0,9% - +0,6%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,4% до 1,1% за счет более быстрого роста курса

покупки по сравнению с продажей.

Украинская гривня поднялась на седьмое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном индексе Биг-Мака, сообщается в рейтинге

издания The Economist за январь 2020 года. Самыми недооцененными валютами мира по этому рейтингу сейчас являются денежные единицы ЮАР, России,

Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии. В январе прошлого года гривня в этом рейтинге лидировала, как самая недооцененная валюта в мире. Год назад НБУ пришлось даже выступить с официальным заявлением, о том, что ведомство в своей валютной политике не ориентируется на этот «индекс».

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а

наличный доллар в банках может торговаться около 24,2−24,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Однако в ближайшее время в Украине могут произойти существенные политические изменения, которые повлияют на курс гривни к иностранным валютам. Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука. Заявление Гончарук написал 17 января. Глава правительства подтвердил, что его решение связано с недавними «сливами» информации с важных переговоров между топ-чиновниками.

«Вероятно, на фоне отставки Кабинета министров гривня ослабнет, так как нерезеденты могут приостановить вложения в украинские ценные бумаги», — считает Шевчишин.

Впрочем, многое будет зависеть не только от личности самого премьер-министра.

«Динамика курса зависит от „связки“ Нацбанка и Министерства финансов, в которой первый выполняет роль „загонщика“, применяя неадекватно высокую учетную ставку, а второй — „ловца“, привлекая спекулятивные инвестиции на рынке капитала, выпуская облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), — рассказал „ФАКТАМ“ финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. - То есть ключевое значение играет не фигура премьера, а работа этой связки. Если произойдет системная перезагрузка Минфина и НБУ, а не только фигуры премьера, это может привести к активации мягкой монетарной политики, направленной на реанимацию экономики. В таком случае курс гривни может девальвировать до 27−28 грн за доллар. Если же произойдет лишь смена вывески без изменения по сути, то нас может ждать весной-летом новый курсовой коридор 21−24 грн за доллар».

Кстати, Международный валютный фонд выразил поддержку правительству Алексея Гончарука и его политике, а также политике Национального банка Украины.

Об этом в МВФ сообщили в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Умная макроэкономическая политика правительства и Национального банка способствовала укреплению экономики Украины», — сообщили в украинском представительстве МВФ.

Там отметили, что благодаря политике действующего правительства Украина достигла макроэкономической стабильности, снизила долю долга относительно ВВП, а также инфляцию.

Стоит напомнить, что в Украине полноценно начал действовать новый стандарт банковских счетов. Как заявили в Нацбанке Украины, начиная с 13 января абсолютно все банки обязаны были перевести счета своих клиентов, как юридических, так и физических лиц, на новый международный стандарт IBAN. При этом каждый клиент банка должен быть проинформирован о смене номера его банковского счета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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