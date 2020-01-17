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Происшествия

Во Львове таксист с напарником украли банковский терминал с деньгами (фото)

13:08 17 января 2020 223
Во Львове таксист с напарником украли банковский терминал с деньгами (фото)
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Инцидент произошел во Львове в пятницу, 17 января, в 2 часа ночи. На улице Огиенко двое неизвестных вырвали из стены терминал для перевода денег, погрузили его в такси Skoda Fabia и уехали.

«Патрульные экипажи начали обследовать прилегающие территории и через час задержали данный автомобиль на перекрестке улиц Городоцская и Менцинского», — сообщает полиция Львова.

В машине находился 29-летний водитель, лишенный прав за управление транспортном в состоянии наркоопьянения, подозреваемый в совершении нескольких краж. Его напарник — 28-летний местный житель. Оба неоднократно привлекались к ответственности за кражи и наркопреступления.

Злоумышленники признались, что терминал они выбросили в парке «Цитадель», предварительно достав из него деньги. «Напарники» переданы следственно-оперативной группе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о банде, которая специализируется на взрывах банкоматов в Харькове. На днях они пытались почистить банкомат на проспекте Стадионном.

«ФАКТЫ» также писали, что в столице задержали киевлянина и иностранца, которые подозреваются в подрыве банкомата «Ощадбанка» в Киеве в ночь на 30 ноября.

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