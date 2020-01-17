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Происшествия

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

15:06 17 января 2020 206
продавщица одесского магазина
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе покупатель и пьяная продавщица супермаркета «ГурманЪ» решили «выяснить отношение» к украинскому языку. Как долго продолжалась «дискуссия» неизвестно, однако видиофрагмент таковой выложен в Telegram-канале Xydessa.

На нем — нетрезвая женщина, работающая в названном магазине, откровенно хамит покупателю. Слышно, как она заявляет, например: «П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке». В ответ звучит: «Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю». Однако «хозяйка прилавка» продолжает оскорблять: «В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п***юк, б**дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале вокруг преподавателя-сепаратиста в Одессе. Студенты Международного гуманитарного университета собрали доказательства его крайне украинофобских взглядов.

А в известном столичном вузе КНЭУ студент-заочник обвинил одну из преподавательниц в том, что она вела пару на русском языке, а в ответ на его требование перейти на украинский спросила, не националист ли он.

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