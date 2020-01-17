Происшествия

Моряки опять под арестом: у берегов Китая задержано судно с украинским экипажем

Балкер New Orion, который в ноябре минувшего года подвергся аресту у берегов Малайзии, вновь угодил под арест. На этот раз у берегов Китая. На борту теплохода — 23 члена экипажа: 22 украинца и 1 россиянин. По имеющимся сведениям, New Orion арестовали за неоплату судовладельцем ремонтных услуг в порту Китая.

Моряки просят о помощи. Топлива осталось не больше, чем на две недели, продуктов — на неделю, а зарплату с прошлого ареста им так и не выплачивали.

Напомним, прошлогодние «приключения» наших мореходов также были связаны с Китаем. В сентябре судно находилось в китайском порту Жоушан с арестованным грузом цементного клинкера. Однако после имитации ремонта находившийся в неудовлетворительном состоянии балкер перебазировался на внешний рейд Тайчунга. Представители судовладельца заявили, что судно выставлено на продажу. Также компания обещала выплатить долги по зарплате.

21 ноября управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало в территориальных водах государства балкер New Orion. Дело расследовалось по статье «якорная стоянка без разрешения». Директор департамента MMEA Мохд Зулфадли Наян сообщил тогда журналистам, что моряки «не смогли показать разрешение на вход от администрации порта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что накануне Нового года у берегов Камеруна украинский моряк попал в плен к пиратам.

А в Эгейском море спасли украинских моряков с судна New Leo. Сухогруз попал в сильной шторм, и в районе происшествия была организована спасательная операция.

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