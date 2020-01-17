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Пристайко назвал оклады министров "неуважением к государству"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который, судя по обнародованной в сети инфографике, получил в декабре 234 тысячи гривен, назвал оклады министров в 16 тысяч гривен неуважением к государству. Об этом он заявил во время «Часа вопросов к правительству» 17 января.
Тем не менее он считает необходимой и дискуссию вокруг зарплат чиновников.
Она необходима, чтобы «оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников».
«Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее», — цитирует главу МИД Украины Цензор.Нет.
Напомним, дискуссия вокруг высоких зарплат в правительстве Украины началась после того, как двое министров выразили недовольство своими зарплатами и заявили о готовности уйти в отставку.
После этого Кабинет Министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.
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