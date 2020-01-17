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Зеленский провел срочную встречу с Гончаруком: о чем договорились (видео)
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, которая стала первой после обнародования скандальных записей с участием премьера и представителей финансового блока КМ.
Как сообщили в Офисе президента, темой разговора стали безотлагательные задания, которые необходимо решить правительству.
В их числе — оптимизация работы Кабинета министров, начисление справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам государственных компаний, а также — увольнение руководителей министерств, которые не достигли в своей работе реальных результатов.
«Сейчас не то время, чтобы расшатывать страну экономически и политически», — подчеркнул президент.
«Я подумал, что это правильно будет, я решил дать вам шанс, шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны, очень беспокоят наше общество», — добавил Зеленский.
Расследовать организацию «прослушки» правительства поручено СБУ.
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