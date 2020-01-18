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Сын жертвы авиакатастрофы в Иране растрогал рассказом об отце
В Университете Карлтона (Торонто, Канада) устроили чествование памяти двоих погибших в авиакатастрофе самолета «МАУ» под Тегераном 8 января. Присутствующие вспоминали выпускника вуза Мансура Пурджама и работавшего доктором биологических наук Фарида Арастеха, сообщает CNN.
Больше всего участников церемонии растрогал 13-летний Райан Пурджам, который тепло рассказал о погибшем отце и призвал искать позитив даже в нынешней ситуации.
Парень объяснил, что отец учил его оставаться положительным на протяжении всех взлетов и падений жизни.
«Я смотрю на публику и вижу его семью, его друзей, знакомых, которых он знал в течение десятилетий. И это меня утешает, потому что они здесь, чтобы почтить удивительные жизни Мансура и Фарида. Их знает каждый человек в аудитории. Это удивительно», — сказал Райан, призвав встречать невзгоды стойко, как это делал его отец.
«Я стою здесь через неделю после этой ужасной трагедии и до сих пор не могу поверить в это. Такое ощущение, будто я сплю. Но я знаю, что если бы я спал, и если бы он (отец. Ред.) разбудил меня, он сказал бы мне, что все будет хорошо», — сквозь слезы сказал подросток.
Мансур Пурджам с сыном
Напомним, в авиакатастрофе погибли 176 человек, которые были гражданами Украины, Швеции, Великобритании, Канады, Афганистана и Ирана. Первые пять стран решили требовать с Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.
На данный момент приоритетной версией причин катастрофы является крушение самолета в результате ошибочного попадания в него ракеты класса «земля-воздух».
Фото ТСН
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