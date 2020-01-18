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Спорт

Ястремская проиграла в финале турнира в Австралии, но обновила личный рекорд (видео)

9:50 18 января 2020 124
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку мирового женского рейтинга, уступила в финале турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом 782 900 долларов.

В решающем поединке соперницей нашей соотечественницы была первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Ранее теннисистки пересекались на кортах лишь однажды — в марте 2019-го в Майами сильнее оказалась представительница Зеленого континента (6:4, 6:1).

Ястремская подходила к финалу, не проиграв в Аделаиде ни одного сета в четырех предыдущих поединках. Было видно, что украинка заряжена на борьбу и не боится титулованной соперницы, но феноменальная точность Эшли как на своей подаче, так и на приеме, а также большое количество невынужденных ошибок нивелировали все усилия 19-летней украинки. Как итог, 6:2 7:5 в пользу Барти, которая выиграла свой восьмой титул WTA в карьере.

Таким образом, заработав 78 160 долларов призовых, Ястремская показала лучший результат в карьере на турнирах серии Premier и с новой недели обновит личный рекорд, впервые ворвавшись в топ-20 мирового рейтинга.

Уже на следующей неделе Даяна стартует на Australian Open, где ее соперницей по первому кругу станет одна из победительниц квалификации. А вот Барти на старте турнира «Большого шлема» встретится с другой украинкой Лесей Цуренко (120-я). Также узнали своих соперниц по основной сетке турнира еще три наши соотечественницы — Элина Свитолина (5-я) сразится с британкой Кэти Бултер (317-я), Катерина Козлова (91-я) будет противостоять австралийке Присцилле Хон (139-я), а в еще одном украино-австралийском противостоянии сойдутся Катерина Бондаренко (534-я) и Арина Родионова (201-я).

Триумфом нашей соотечественницы Надежды Киченок завершился парный турнир в австралийском Хобарте. В дуэте с индианкой Саней Мирзой украинка обыграла пару Шуай Пэн — Чжан Шуай из Китая — 6:4, 6:4.

Надежда Киченок (справа) с партнершей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремскую будет тренировать именитый немецкий наставник Саша Бажин.

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