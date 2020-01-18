- 11:08 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC
- 10:57 Крещение Господне 2020: красивые поздравления и открытки
- 10:56 «Динамо» — «Легия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 10:49 Автобус с пассажирами загорелся прямо посреди дороги: жуткое происшествие в Днепре попало на видео
- 10:35 Крещение: чего нельзя делать во время купания
- 10:03 Ходил с охранником: появились новые данные о расстрелянном в Харькове директоре похоронного бюро
- 09:50 Ястремская проиграла в финале турнира в Австралии, но обновила личный рекорд
- 09:19 Обнажаться перед камерами было некомфортно, — откровенное признание победительницы «Топ-модели по-украински»
- 09:18 Заказчиком покушения на экс-футболиста «Ювентуса» Ковачевича считают бывшего игрока «Реала»
- 09:15 Киевлян призвали на время отказаться от авто
- 08:50 Жгли костры прямо в комнатах: в Киеве устроили смертельный пожар
- 08:22 Одиноким матерям увеличат выплаты: когда и на сколько
Ястремская проиграла в финале турнира в Австралии, но обновила личный рекорд (видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку мирового женского рейтинга, уступила в финале турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом 782 900 долларов.
В решающем поединке соперницей нашей соотечественницы была первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Ранее теннисистки пересекались на кортах лишь однажды — в марте 2019-го в Майами сильнее оказалась представительница Зеленого континента (6:4, 6:1).
Ястремская подходила к финалу, не проиграв в Аделаиде ни одного сета в четырех предыдущих поединках. Было видно, что украинка заряжена на борьбу и не боится титулованной соперницы, но феноменальная точность Эшли как на своей подаче, так и на приеме, а также большое количество невынужденных ошибок нивелировали все усилия 19-летней украинки. Как итог, 6:2 7:5 в пользу Барти, которая выиграла свой восьмой титул WTA в карьере.
Aussie Aussie Aussie!— WTA (@WTA) January 18, 2020
@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6−2, 7−5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z
Таким образом, заработав 78 160 долларов призовых, Ястремская показала лучший результат в карьере на турнирах серии Premier и с новой недели обновит личный рекорд, впервые ворвавшись в топ-20 мирового рейтинга.
Уже на следующей неделе Даяна стартует на Australian Open, где ее соперницей по первому кругу станет одна из победительниц квалификации. А вот Барти на старте турнира «Большого шлема» встретится с другой украинкой Лесей Цуренко (120-я). Также узнали своих соперниц по основной сетке турнира еще три наши соотечественницы — Элина Свитолина (5-я) сразится с британкой Кэти Бултер (317-я), Катерина Козлова (91-я) будет противостоять австралийке Присцилле Хон (139-я), а в еще одном украино-австралийском противостоянии сойдутся Катерина Бондаренко (534-я) и Арина Родионова (201-я).
Триумфом нашей соотечественницы Надежды Киченок завершился парный турнир в австралийском Хобарте. В дуэте с индианкой Саней Мирзой украинка обыграла пару Шуай Пэн — Чжан Шуай из Китая — 6:4, 6:4.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремскую будет тренировать именитый немецкий наставник Саша Бажин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...