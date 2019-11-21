- 16:37 Украина и Аргентина подписали важный документ о безвизе
- 16:35 Впервые в Украине медики районной больницы сделали пересадку почки
- 16:27 Поправка Геруса по импорту электроэнергии из РФ наносит геополитический вред Украине и Молдове, — эксперт
- 16:23 Смерть ветерана АТО Панова от побоев: подозреваемым грозит пожизненное заключение
- 16:18 Море разбушевалось: базы отдыха на популярном украинском курорте уходят под воду
- 16:13 Украина покупает судно для исследований у побережья Антарктиды
- 16:11 Украинку Ястремскую будет тренировать именитый наставник
- 16:11 Жуткое место: в сети показали шокирующие фото детской больницы в Харькове
- 16:05 Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
- 15:55 «ДТЭК Павлоградуголь» в 2019 году инвестировал в развитие предприятия 2,7 млрд грн и уплатил 3,3 млрд грн налогов
- 15:50 ЧП в Одессе: частный самолет заблокировал работу аэропорта
- 15:43 Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане: подробности
Украинку Ястремскую будет тренировать именитый наставник (фото)
Одна из лучших теннисисток Украины одесситка Даяна Ястремская, занимающая 22-ю строчку в мировом женском рейтинге, начало сотрудничество с известным в мире тенниса тренером Сашей Бажином.
«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон-2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится!» — написала спортсменка на своей странице в Facebook.
35-летний Бажин известен тем, что перед тем, как начать тренерскую карьеру, на протяжении восьми лет был спарринг-партнером одной из лучших теннисисток мира американки Серены Уильямс.
Затем Саша привел бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку к победам на US Open-2018 и открытом чемпионате Австралии-2019, а в 2018-м немецкий специалист был признан Женской теннисной ассоциацией (WTA) лучшим тренером года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская проиграла голландке Бертенс на малом итоговом турнире в Чжухае и не смогла выйти в полуфинал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..