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Украинку Ястремскую будет тренировать именитый наставник (фото)

16:11 21 ноября 2019 55
Украинку Ястремскую будет тренировать именитый наставник (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Одна из лучших теннисисток Украины одесситка Даяна Ястремская, занимающая 22-ю строчку в мировом женском рейтинге, начало сотрудничество с известным в мире тенниса тренером Сашей Бажином.

«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон-2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится!» — написала спортсменка на своей странице в Facebook.

35-летний Бажин известен тем, что перед тем, как начать тренерскую карьеру, на протяжении восьми лет был спарринг-партнером одной из лучших теннисисток мира американки Серены Уильямс.

Саша Бажин с Сереной Уильямс

Затем Саша привел бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку к победам на US Open-2018 и открытом чемпионате Австралии-2019, а в 2018-м немецкий специалист был признан Женской теннисной ассоциацией (WTA) лучшим тренером года.

Немецкий наставник привел Наоми Осаку к победам на US Open и Открытом чемпионате Австралии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская проиграла голландке Бертенс на малом итоговом турнире в Чжухае и не смогла выйти в полуфинал.

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