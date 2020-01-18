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Происшествия

Ударил ножом в грудь: неадекват напал на продавца в запорожском магазине (видео)

16:36 18 января 2020 147
Ударил ножом в грудь: неадекват напал на продавца в запорожском магазине (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье произошла вооруженная драка между покупателем и сотрудником магазина, которая закончилась ножевым ранением продавца.

Инцидент попал на видео.

Полиция задержала напавшего. Злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство.

Уже установлено, что ссора разгорелась после того, как охранник заподозрил одну из покупательниц в краже. За нее вступился ее спутник, а на сторону охранника встал сотрудник магазина. Именно он и стал жертвой конфликта.

Напомним, в декабре 2019 года произошло нападение на посетителей одного из ресторанов Днепра. При этом один из нападавших нанес несколько ударов ножом пострадавшему, снимая процесс на мобильный телефон. Ролик он выложил в одну из соцсетей.

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