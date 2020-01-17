24.09 / 24.38 26.68 / 27.13
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Напал на мужчину с ножом и снял это на видео: детали жуткого инцидента в Днепре

17:08 17 января 2020 404
Нападение
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре расследуется преступление, в котором подозревают 19-летнего парня. Ранее в городе выпустили из СИЗО подозреваемого в жестком убийстве жителя Запорожья.

Прокуратура Днепропетровской области сообщает, что в декабре 2019 года группа молодчиков напала на двух человек возле одного из ресторанов Днепра. Сначала жертвам распылили в глаза газ, а затем начали наносить многочисленные удары и завладели их денежными средствами, мобильным телефоном, фитнес-трекером, а также другим имуществом.

При этом один из нападавших нанес несколько ударов ножом пострадавшему, снимая процесс на мобильный телефон. Ролик он выложил в одну из соцсетей.

Сейчас подозреваемого содержат под стражей.

Ранее сообщалось, что под Одессой ради развлечения 12-летние дети проломили череп бездомному

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер