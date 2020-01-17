Происшествия

Напал на мужчину с ножом и снял это на видео: детали жуткого инцидента в Днепре

В Днепре расследуется преступление, в котором подозревают 19-летнего парня. Ранее в городе выпустили из СИЗО подозреваемого в жестком убийстве жителя Запорожья.

Прокуратура Днепропетровской области сообщает, что в декабре 2019 года группа молодчиков напала на двух человек возле одного из ресторанов Днепра. Сначала жертвам распылили в глаза газ, а затем начали наносить многочисленные удары и завладели их денежными средствами, мобильным телефоном, фитнес-трекером, а также другим имуществом.

При этом один из нападавших нанес несколько ударов ножом пострадавшему, снимая процесс на мобильный телефон. Ролик он выложил в одну из соцсетей.

Сейчас подозреваемого содержат под стражей.

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