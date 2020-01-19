Шевченко надолго остался без лучшего бомбардира сборной Украины (фото)

Спорт

Форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук, у которого летом прошлого года родился сын, из-за травмы пропустит два-три месяца, сообщает hln.be.

По информации источника, лучшему бомбардиру команды Андрея Шевченко в отборе к Евро-2020 (4 мяча) предстоит операция на ахилловом сухожилии и длительное восстановление.

«Яремчук еще даже не тренируется. Он усердно работает, чтобы побыстрее вернуться, Мы предоставили ему отдых во время зимнего перерыва. Романа беспокоит ахиллово сухожилие. В 2019 году Яремчук провел 40 матчей. Невероятная нагрузка! Мы внимательно следим за его здоровьем и в ближайшие дни определим, может ли он вернутся к тренировкам. Он желает приносить пользу команде. Играть и забивать. Но нужно думать о будущем. Роман будет необходим нам в плей-офф. Плюс, он очень хочет поехать со сборной Украины на Евро-2020», — цитирует главного тренера «Гента» Йесса Торупа официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Яремчук забил за «Гент» 10 мячей в чемпионате Бельгии и 7 раз поразил ворота соперников в Лиге Европы.

Лучший бомбардир сборной Украины в отборе к Евро-2020 Роман Яремчук

С супругой и сыном

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2020 у сборной Украины уже запланированы гостевые товарищеские матчи с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта), а также домашний поединок против Кипра (26 мая).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники сборной Украины в групповом турнире чемпионата Европы.

Фото ffu.ua, Instagram

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