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Мир

Вечно опаздывающий Путин "потерялся" на берлинской конференции по Ливии: курьезное видео

16:59 19 января 2020 1186
Берлинская конференция
Инф. «ФАКТОВ»

В Берлине 19 января прошла международная конференция по урегулированию внутреннего конфликта в Ливии. В ней приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, госсекретарь США Майкл Помпео.

Также встречу посетили высокопоставленные чиновники из Египта и ОАЭ. Мероприятие организовано при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гуттериша. Приглашение прибыть в Берлин приняли премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Целью встречи было достичь договоренности о прекращении огня в гражданской войне в Ливии.

После встречи, когда ее участники решили сфотографироваться, куда-то исчез президент России Владимир Путин, и лидеры Франции и Германии начали даже волноваться, видя отсутствие главы Кремля. Но потом российский лидер нашелся.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в декабре 2018 года Путин также не сразу присоединился к совместному фото участников саммита G20. Из-за чего ему «досталось» место с краю на фото. Тогда в соцсетях прокатилась волна смеха, в ходе которой президента РФ назвали «человеком на обочине».

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