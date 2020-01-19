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Происшествия

В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста (фото)

17:33 19 января 2020 141
кривой рог
Инф. «ФАКТОВ»

В центре города Кривого Рога Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Надписи на мемориальной стеле «Криворожская трагедия» были закрашены красной краской.

памятник

На инцидент обратил внимание посол Израиля в Украине Джоэль Лион. Он посчитал нужным подчеркнуть, что акт вандализма случился в родном городе украинского президента, недалеко от дома, где живут родители Владимира Зеленского. Более того, вандалы активизировались за несколько дней до того, как мир будет чтить память жертв Холокоста. Соответствующий международный день памяти отмечается 27 января.

памятник

Полиция Днепропетровской области объявила, что уже ищет вандалов. Ведется расследование об умышленном повреждении имущества (ст. 194 УК Украины).

О ЧП стало известно утром 19 января. К полудню коммунальные службы очистили памятник от следов краски.

Напомним, ранее неизвестный разрисовал памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области. До этого был осквернен памятник жертвам Холокоста под Николаевом и была оставлена записка Зеленскому.

Фото one.kr.ua, Joel Lion/Twitter

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