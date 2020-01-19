- 20:27 Во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми: первые подробности ДТП
- 20:13 Пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе
- 19:59 Малюська без предупреждения нагрянул в Лукьяновское СИЗО после скандальных заявлений омбудсмена
- 19:36 В Киеве хулиганы за ночь прокололи колеса 30 автомобилей
- 19:05 На пруду под Берегово погибли рыбаки: первые подробности трагедии
- 18:36 На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
- 18:20 Известных российских артистов не пустили в Украину
- 18:17 В Одессе пьяный водитель жестоко избил полицейского
- 17:57 «Динамо» сыграло вничью с лидером чемпионата Польши: видео матча в Турции
- 17:50 "Не знаю, зачем я это сделал, но я рад": дипломаты США искупались в Днепре на Крещение
- 17:33 В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста
- 17:11 Когда нельзя заключать брак и вырывать зубы: лунный календарь на 20-26 января
Пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе (фото)
Вечером в воскресенье, 19 января, в Киевском районе Одессы сотрудник полиции, управляя автомашиной «Opel», сбил двоих пешеходов.
По словам очевидцев, ДТП произошло на удице Люстдорфская дорога, в межквартальном проезде неподалеку от супермаркета. Утверждают, что водитель авто с болгарской регистрацией пребывал в нетрезвом состоянии. Сразу после случившегося он скрылся с места наезда, но затем вернулся.
Информацию о ДТП подтвердили правоохранители, уточнив, что, по предварительным данным, водитель — 27-летний работник полиции, находившийся вне службы, — был нетрезв.
«Находясь за рулем иномарки, он сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов. Мужчина, 1970 года рождения, и женщина, 1972 года рождения, госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести», — сообщили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе пьяный водитель избил полицейского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!