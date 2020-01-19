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Происшествия

Пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе (фото)

20:13 19 января 2020 202
полицейский сбил пешеходов в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в воскресенье, 19 января, в Киевском районе Одессы сотрудник полиции, управляя автомашиной «Opel», сбил двоих пешеходов.

По словам очевидцев, ДТП произошло на удице Люстдорфская дорога, в межквартальном проезде неподалеку от супермаркета. Утверждают, что водитель авто с болгарской регистрацией пребывал в нетрезвом состоянии. Сразу после случившегося он скрылся с места наезда, но затем вернулся.

Информацию о ДТП подтвердили правоохранители, уточнив, что, по предварительным данным, водитель — 27-летний работник полиции, находившийся вне службы, — был нетрезв.

«Находясь за рулем иномарки, он сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов. Мужчина, 1970 года рождения, и женщина, 1972 года рождения, госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести», — сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе пьяный водитель избил полицейского.

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