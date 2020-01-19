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Во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми: первые подробности ДТП (фото, видео)
Во Львове случилось страшное ДТП. Легковой автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта. Там как раз собралась толпа пассажиров, ожидающих троллейбусов и автобусов.
Известно, как минимум, об одной пострадавшей — девушку прижало автомобилем к остановке, врачи подозревают перелом таза. Пострадавшую погрузили в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил глава общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич.
ДТП случилось на перекрестке проспекта Черновола и улицы Кулиша возле ТРЦ «Форум». На место прибыла полиция. Проверка на алкотестере показала, что водитель был трезв.
Напомним, ранее синоптики предупредили водителей о гололедице и плохой видимости на дорогах и призвали соблюдать осторожность. Туман и скользкая дорога уже обернулись рядом ДТП в западных областях.
Фото varta1.com.ua, Igor Zinkevych/Facebook
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