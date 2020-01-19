24.08 / 24.37 26.71 / 27.08
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми: первые подробности ДТП (фото, видео)

20:27 19 января 2020 261
львов
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове случилось страшное ДТП. Легковой автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта. Там как раз собралась толпа пассажиров, ожидающих троллейбусов и автобусов.

дтп

Известно, как минимум, об одной пострадавшей — девушку прижало автомобилем к остановке, врачи подозревают перелом таза. Пострадавшую погрузили в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил глава общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич.

дтп

ДТП случилось на перекрестке проспекта Черновола и улицы Кулиша возле ТРЦ «Форум». На место прибыла полиция. Проверка на алкотестере показала, что водитель был трезв.

Напомним, ранее синоптики предупредили водителей о гололедице и плохой видимости на дорогах и призвали соблюдать осторожность. Туман и скользкая дорога уже обернулись рядом ДТП в западных областях.

Фото varta1.com.ua, Igor Zinkevych/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

пенсии

Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

обстрел

На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер