- 21:59 У известного телеведущего родился сын: первое фото малыша
- 21:32 Житель Киева, изгоняя злых духов, поджег квартиру и напугал соседей ножом
- 21:27 Непобедимый «Ливерпуль» одолел «Манчестер Юнайтед» и установил европейский рекорд
- 20:57 Полярное Крещение: украинцы устроили крещенские купания в Антарктиде
- 20:27 Во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми: первые подробности ДТП
- 20:13 Пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе
- 19:59 Малюська без предупреждения нагрянул в Лукьяновское СИЗО после скандальных заявлений омбудсмена
- 19:36 В Киеве хулиганы за ночь прокололи колеса 30 автомобилей
- 19:05 На пруду под Берегово погибли рыбаки: первые подробности трагедии
- 18:36 На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
- 18:20 Известных российских артистов не пустили в Украину
- 18:17 В Одессе пьяный водитель жестоко избил полицейского
Житель Киева, изгоняя злых духов, поджег квартиру и напугал соседей ножом
Оригинально отметил праздник Крещения киевлянин с улицы Курнатовского на жилмассиве Воскресенка. В течение дня к мужчине трижды приезжали экстренные службы: сначала пожарные, затем полиция, а потом и «скорая помощь». Беспокойного жителя госпитализировали.
Вызов о пожаре в доме на Курнатовского поступил около 15.30. Бригада спасателей оперативно потушила пламя. Источник огня находился на захламленном балконе. Благодаря оперативному вмешательству пожарных жилые комнаты не пострадали.
Как сообщает Информатор, в квартире проживали мать и взрослый сын. Оба они на момент пожара находились дома, причем сын был пьян и утверждал, что жилье подожгли злые духи.
Вскоре по тому же адресу пришлось выехать полиции. Мужчина из пострадавшей квартиры решил отомстить духам и устроил на них охоту. Соседи настороженно отнеслись к мужчине с ножом на лестнице, и решили на всякий случай позвонить правоохранителям.
В итоге пьяный хозяин квартиры был передан в руки врачей. Медики подозревают, что из-за длительного запоя и бессонницы у мужчины развилась белая горячка, и именно на этой почве появились фантазии о преследовании злых духов и решение поджечь квартиру. Гражданина госпитализировали.
Напомним, утром 19 января в Киеве случился масштабный пожар в многоэтажке на Троещине.
Фото Светлана Тычина/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт