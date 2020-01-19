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Происшествия

Житель Киева, изгоняя злых духов, поджег квартиру и напугал соседей ножом

21:32 19 января 2020 156
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

Оригинально отметил праздник Крещения киевлянин с улицы Курнатовского на жилмассиве Воскресенка. В течение дня к мужчине трижды приезжали экстренные службы: сначала пожарные, затем полиция, а потом и «скорая помощь». Беспокойного жителя госпитализировали.

Вызов о пожаре в доме на Курнатовского поступил около 15.30. Бригада спасателей оперативно потушила пламя. Источник огня находился на захламленном балконе. Благодаря оперативному вмешательству пожарных жилые комнаты не пострадали.

Как сообщает Информатор, в квартире проживали мать и взрослый сын. Оба они на момент пожара находились дома, причем сын был пьян и утверждал, что жилье подожгли злые духи.

Вскоре по тому же адресу пришлось выехать полиции. Мужчина из пострадавшей квартиры решил отомстить духам и устроил на них охоту. Соседи настороженно отнеслись к мужчине с ножом на лестнице, и решили на всякий случай позвонить правоохранителям.

В итоге пьяный хозяин квартиры был передан в руки врачей. Медики подозревают, что из-за длительного запоя и бессонницы у мужчины развилась белая горячка, и именно на этой почве появились фантазии о преследовании злых духов и решение поджечь квартиру. Гражданина госпитализировали.

Напомним, утром 19 января в Киеве случился масштабный пожар в многоэтажке на Троещине.

Фото Светлана Тычина/Facebook

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