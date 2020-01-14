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«Фарфоровые» истории
20 января 2020
ФИГУРКА ДНЯ.</br>«Фарфоровые» истории.</br>20 января 2020
СЕСТРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания:1990
Скульптор: José Puche
Размер: 23×20 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Честно говоря, уже и не припомню точно, где это было. То ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии. Скорее всего, в Новой Зеландии. Потому что в памяти остался образ рассказчика, смуглолицего парня из племени маори. Да-да, того самого племени, при встрече с представителем которого приветствовать друг друга следует, прикасаясь носами. Так вот, этот парень-маори, несколько дней бывший нашим экскурсоводом, проезжая мимо трёх высоких, словно застывших вдалеке, скал, поведал одну историю, которой мне хотелось бы с вами, друзья мои, поделиться сегодня.

Однажды известный шаман, путешествуя по стране с тремя своими сёстрами, встретил на пути знаменитого воина. Тот, восхитившись красотой девушек, сказал:

- Мне бы очень хотелось жениться на одной из них.

- Для нас это, конечно, большая честь, — ответил ему шаман. — Но если одна из них выйдет замуж, тогда две другие будут страдать. Пожалуй, попробую-ка я найти такое племя, в котором мужчине разрешается иметь трёх жён.

Много лет три сестры со своим переборчивым братом колесили по дорогам страны, но встретить такое племя им так и не довелось. Когда для всех стало уже очевидным, что за время путешествий они успели состариться, одна из сестёр печально заметила:

- А ведь хотя бы одна из нас могла быть счастливой…

- Я был не прав, — сказал шаман., признавая свою вину.

И, в довершение ко всему, превратил своих сестёр в три огромные каменные глыбы, чтобы, проходя мимо них, каждый вспоминал о том, что не всегда счастье одного человека означает несчастье для других…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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