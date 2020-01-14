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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания:1990
Скульптор: José Puche
Размер: 23×20 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Честно говоря, уже и не припомню точно, где это было. То ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии. Скорее всего, в Новой Зеландии. Потому что в памяти остался образ рассказчика, смуглолицего парня из племени маори. Да-да, того самого племени, при встрече с представителем которого приветствовать друг друга следует, прикасаясь носами. Так вот, этот парень-маори, несколько дней бывший нашим экскурсоводом, проезжая мимо трёх высоких, словно застывших вдалеке, скал, поведал одну историю, которой мне хотелось бы с вами, друзья мои, поделиться сегодня.
Однажды известный шаман, путешествуя по стране с тремя своими сёстрами, встретил на пути знаменитого воина. Тот, восхитившись красотой девушек, сказал:
- Мне бы очень хотелось жениться на одной из них.
- Для нас это, конечно, большая честь, — ответил ему шаман. — Но если одна из них выйдет замуж, тогда две другие будут страдать. Пожалуй, попробую-ка я найти такое племя, в котором мужчине разрешается иметь трёх жён.
Много лет три сестры со своим переборчивым братом колесили по дорогам страны, но встретить такое племя им так и не довелось. Когда для всех стало уже очевидным, что за время путешествий они успели состариться, одна из сестёр печально заметила:
- А ведь хотя бы одна из нас могла быть счастливой…
- Я был не прав, — сказал шаман., признавая свою вину.
И, в довершение ко всему, превратил своих сестёр в три огромные каменные глыбы, чтобы, проходя мимо них, каждый вспоминал о том, что не всегда счастье одного человека означает несчастье для других…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.