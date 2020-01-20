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Происшествия

В Днепре горит общежитие местного колледжа: первые фото и видео

8:17 20 января 2020 511
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Днепре утром 20 января случился пожар в студенческом общежитии. Загорелись помещения общежития Днепровского медицинского колледжа (ул. Богдана Хмельницкого). Сигнал о ЧП поступил пожарным около 7 часов утра.

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео, где заметно пламя на верхних этажах здания и черный дым в районе пожара.

Пока сведений о пострадавших нет. Причины пожара также пока не установлены.

пожар

Напомним, месяцем ранее в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета. Из здания пришлось эвакуировать около 300 студентов.

Фото dnepr. web2ua.com

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