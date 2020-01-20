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Зеленский у Колокола памяти почтил погибших героев-"киборгов" (видео)
Президент Владимир Зеленский утром 20 января пришел к зданию Минобороны, где была организована церемония почтения памяти воинов, погибших вследствие российской агрессии на Донбассе. Президента сопровождали министр обороны Андрей Загороднюк и глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
Возле Минобороны состоялась традиционная утренняя церемония «Колокол памяти»: особый колокол отбивает удары в честь каждого из погибших защитников Украины. 20 января — одна из самых черных дат в хронике боев на Донбассе. В этот день в 2015 году погибли 44 военнослужащих, защищавших Донецкий аэропорт.
Памятные мероприятия в честь героев-«киборгов» состоятся 20 января и в аэропорту «Борисполь». Там прозвучит мелодия, исполненная на уникальном музыкальном инструменте — колоколе из артиллерийских гильз. Присоединятся к почтению памяти героев и восемь крупнейших региональных аэропортов.
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