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Происшествия

Грузовик завис на мосту и перекрыл движение по крупной трассе на Полтавщине (фото)

10:46 20 января 2020 135
ДТП на мосту через Сулу
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Ночью 20 января водитель автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении города Ромны Сумской области, не справился с управлением, сбил барьерное ограждение и светофор и завис над Сулой.

Служба автомобильных дорог в Полтавской области сообщила о том, что на трассе Р-60 Кролевец — Пирятин ограничено движение в связи с дорожно-транспортным происшествием, поэтому водители должны учитывать ситуацию и выбрать другой путь для объезда. Мост через речку Сулу близ села Млины Лохвицкого района полностью перекрыт.

Потерпевших вследствие ДТП нет. На месте работает спецтехника, которая ликвидирует последствия аварии.

Напомним, ранее водителей предупреждали об ограничении движения на трассе Киев — Харьков, там в районе села Панфилы, произошло крупное ДТП, есть с пострадавшие. fakty.ua/331 397

Страшное ДТП случилось на днях и во Львове. Легковой автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта. Там как раз собралась толпа пассажиров, ожидающих троллейбусов и автобусов.

А в Запорожской области два дня назад грузовик буквально раздавил легковушку, в результате ДТП погиб мужчина 1971 года рождения.

Фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области

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